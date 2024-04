Trenér Bruk o Vítkovicích: Kádr se mi líbí, bude dobře postavený. Co posily?

Patrik Zdráhal měl nabídku od Mladé Boleslavi, rozhodl se ale pro návrat do Vítkovic • ČTK / Ožana Jaroslav

David Bruk (55), nový trenér Vítkovic, poprvé promluvil o nadcházející štaci. Jeho jméno se společně s Vlastimilem Wojnarem přetřásalo dlouho, teď už jsou i s Pavlem Trnkou oficiálními vládci vítkovické střídačky. Stále však nejsou kompletní, protože trenér Wojnar dovedl Spiškou Novou Ves do finále slovenské extraligy. Budou ji hrát poprvé v historii.

„Kádr týmu Vítkovic se mi líbí,“ hlásil David Bruk pro klubový web. „Myslím, že tým bude velmi dobře postavený a v následujících měsících půjde o to, abychom si to přenesli i do výsledků.“

Jak přesně tým vypadá, zatím nechtěl Bruk rozebírat. Jasné je zatím to, že v něm nebudou Dominik Lakatoš (hostování v Mladé Boleslavi), Petr Fridrich (Olomouc) ani Rastislav Dej, Roman Půček, Jakub Kotala, Vojtech Zeleňák, Radek Jeřábek a Jakub Stehlík.

Oficiálně potvrzenou posilou je útočník Jan Bambula z Olomouc. Z Litvínova mají přijít útočník Jindřich Abdul a obránce Patrik Demel, z Karlových Varů útočník Jan Hladonik a ze Spišské Nové Vsi společně s Wojnarem kanadský útočník Anthony Nellis. Z prvoligového Prostějova pak urostlý forvard Petr Hašek.

„Na skladbě kádru se podílíme společně s vedením, konzultujeme hráče, bavíme se o tom. Já zatím nebudu úplně konkrétní, myslím, že v nejbližší době klub zveřejní jména nových hráčů, kteří do týmu přicházejí,“ řekl David Bruk.

Pražský rodák, který poslední dvě sezony vedl Karlovy Vary, byl ve vítkovickém hledáčku dlouho. „Těším se, protože Vítkovice jsou výborný klub s velkou historií a skvělým zázemím,“ říká nový kouč. „Znám některé hráče, které jsem v minulosti trénoval, znám komplet realizační tým i vedení. Takže se těším hodně.“

David Bruk s úsměvem připomněl, že s Pavlem Trknou v minulosti i chvíli hrával. „Ještě jako hodně mladí za Plzeň,“ podotkl. „Potom jsme se potkávali a pracovali mimo jiné i u reprezentační dvacítky, známe se delší dobu. Vlasta Wojnar je taky zkušený kluk, kterého sice osobně znám o něco méně, ale hráli jsme proti sobě v juniorech, nebo v první lize. Takže se na společnou práci velice těším.“

Příprava Vítkovic na novou sezonu začne 6. května na Městském stadionu, protože Ostravar Arena hostí mistrovství světa. „Suchá část bude poměrně dlouhá, její konec bude až v první polovině července,“ nastínil Bruk. „Máme v plánu soustředění v Tatrách, téhle fáze se zúčastní hráči, kteří jsou dostupní. To znamená především čeští hráči s kontraktem plus někteří mladí hráči. Hráči, kteří jsou momentálně v hledáčku pro mistrovství světa, nebo v přípravě reprezentací na šampionát, se připojí později. Stejně jako další zahraniční hráči.“

