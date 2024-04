Brankářský kolotoč: návraty ze zámoří i ze severu, Hrachovina zpět „domů“?

Dominik Hrachovina po třech sezonách trochu nečekaně skončil v Českých Budějovicích. O rozchodu mu v klubu řekli po čtvrtfinálovém vyřazení s Třincem. Tříletá smlouva měla 29letému gólmanovi vypršet až za rok, ale Motor ho po dohodě z kontraktu vyplatil. Čeká na novou štaci, spekuluje se o Plzni či Brnu. Do hry však mohou vstoupit i celky z Finska, kde Hrachovina strávil celkem devět let.

„Je to relativně čerstvé. Po konci v play off mu bylo oznámeno, že končí. Situaci řešíme, bude se to vyvíjet na více místech,“ sdělil iSportu Michal Leimberger, jenž Hrachovinu zastupuje. Gólman sám je v těchto dnech na dovolené v zahraničí.

O brankáře je zájem, může se rozjet pěkný kolotoč, byť zatím jde o nepotvrzené spekulace. Brno má podepsané 18letého Jana Kavana a o tři roky staršího Michala Postavu, jenž chytal první ligu za Přerov.

Otázka zní, zda se Kometa vydá cestou mladých gólmanů, anebo sáhne ještě po někom zkušenějším. V této souvislosti