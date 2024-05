Změny v Třinci: největší novinka na střídačce, přijdou... Řeší se Kanaďan

Mistrovský tým třineckých Ocelářů by se během léta výrazně měnit neměl. Drtivá většina kádru zůstává pohromadě, všichni klíčoví borci jsou pod smlouvami. Může se ovšem stát, že o některé bude zájem ze zahraničí, případně ze zámoří. Prostor na doplnění soupisky pochopitelně bude i z opačné strany, nicméně šanci by měli postupně dostávat hlavně mladí hráči z organizace. Jedna klíčová změna přijde. Po dvou zlatých letech se s Třincem rozloučí asistent trenéra Vladimír Országh. Jeho rodina zůstávala během sezony na Slovensku, bývalý útočník se zkušenostmi z NHL už chce být s ní. Kdo by ho mohl vedle Zdeňka Motáka zastoupit?

Co se hráčského kádru týká. Brankářský tandem Ondřej Kacetl – Marek Mazanec zůstává. Není důvod pro změny. V obraně je už nějaký čas připravené „protočení“ zkušených borců. Adam Polášek (32) má namířeno do Karlových Varů, kde by měl být jedním z mentorů mladého a nově skládaného kádru. Do Třince se naopak po šesti letech vrátí Bohumil Jank (31). Obětavý bek za Oceláře hrával v sezonách 2015-2018, naposledy oblékal dres hradeckého Mountfieldu.

Poláškovo angažmá se Třinci vyplatilo. Zkušený matador do klubu před sezonou přišel jako nechtěný ze Sparty, odvedl kus poctivé práce. V play off byl jednou ze spolehlivých opor defenzivy, právě jeho střela byla v rozjezdu postupového gólu v sedmém čtvrtfinále s Českými Budějovicemi.

„To je život, věděl jsem, že odejdu už déle, ale nijak mě to neovlivnilo, cíl byl tady jasně daný,“ líčil Polášek během mistrovských oslav. V náruči