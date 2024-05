Vlasák tuní Boleslav: Posílili jsme, ale Sparta a Pardubice jsou pořád jinde

Richard Král přišel do Mladé Boleslavi zachránit sezonu, to se povedlo • Michal Beránek / Sport

Posilovali zleva i zprava, dole i nahoře. A to doslova. V hokejové organizaci z Mladé Boleslavi zavládlo zemětřesení, po třinácté figuře v poslední sezoně a po špatné dvouletce se radikální řez očekával. Na trhu Bruslaři sbírali vysokojakostní zboží, vedle Dominika Furcha fanouškům zabalili i Dominika Lakatoše či Steveho Mosese nebo Jana Buchteleho. Namátkou… Leccos z toho už byla částečně práce nového sportovního ředitele Tomáše Vlasáka, jenž se do města škodovek vydal po 17 letech fungování v řadě rolí.

Oficiálně jste v Plzni skončil na konci dubna a prvního května se už hlásil na nové štaci. Moc volna po sezoně jste neměl…

„Neměl, to je pravda. Do třicátého dubna jsem dojížděl do Plzně, chtěl jsem to v klubu předat v co nejlepším stavu, aby to bylo co nejvíc hotový. Takhle jsme byli domluvení i s Boleslaví. Že od prvního května se vrhnu na práci tady.“

Co všechno rozhodlo o vašem přesunu do Boleslavi?

„Oslovila mě nabídka i samotná jednání. Byla férová, rychlá. Brzy jsme se domluvili na kompetencích a dalších věcech. Roli hrály i osobní důvody, mám malou holčičku a novou paní. Mám to z Boleslavi blíž domů. Takže i na tohle jsem se díval. Hlavní však pro mě byla nová výzva. Z Plzně se mi neodcházelo lehce, sedmnáct let je sedmnáct let… Člověk ale taky musí poznat, jak to chodí jinde, aby měl větší rozhled. Těším se.“

Je pro vás hodně lákavá vidina vytáhnout Boleslav výš, kam v dřívějších sezonách patřila?

„Určitě. Ale byť se to tak někdy může jevit, nikdy to není práce jednoho člověka, ale všech lidí v klubu a okolo mančaftu. Věřím, že jsme tu nastavení tak, že uděláme tlustou čáru za poslední sezonou a nastartujeme Boleslav do pater, kde by měla být.“

Do jaké míry jste zasahoval do příchodů Dominika Furcha a Dominika Lakatoše? Předpokládám, že Aleksiho Rekonena jste vzal takříkajíc s sebou z Plzně.

„Samozřejmě, že jsme s Martinem Ševcem (sportovním manažerem) byli v kontaktu, to samé s majitelem, volali jsme si a jména pro Boleslav jsme konzultovali. Já se zároveň soustředil na dodělání posil do Plzně, u kterých to v tu chvíli bylo reálné dotáhnout. I tady chceme ještě jednu úpravu udělat, jsme domluvení na tom, že potřebujeme prvního centra. Asi bude muset jít o cizince, protože na českém trhu jsou kluci rozebraní. A co si budeme povídat, finanční možnosti Pardubic, Sparty atd. jsou zase trochu někde jinde.“

Hlavně Furch a Lakatoš jsou velká jména, která by měla tým vytáhnout výš. Očekáváte to od nich?

„Stoprocentně. Furchína jsem poznal na Slavii, chvíli byl v Plzni, je to profesionál, který se vám perfektně připraví. Jeho výkony jsou konzistentní. Měl by nám výrazně pomoci zezadu. Laky je hodně emoční hráč, u něj budeme dbát, aby jeho emoce šly vždy v náš prospěch. Hráč je to výborný. Doufám, že po těch kotrmelcích bude nažhavený a že nám dost pomůže.“

Řešili jste spolu Vítkovice, co přesně se tam stalo?

„Abych pravdu řekl, tak ne a ani mě to nezajímá. Teď je tady a soustředíme se na to, aby v Boleslavi odevzdal maximum. A jak říkám, aby jeho emoce byly na správné straně.“

Jak se vám líbí celková skladba kádru?

„Mužstvo se určitě posílilo, noví kluci by nám měli pomoci. Pravda však leží na ledě, tam se vše ukáže. Jde o to, že těch 23 kluků se nemusí milovat, nemusí se všichni držet kolem ramen, ovšem na ledě a v kabině, všude kde jsou spolu, musí fungovat jako jeden chlap.“

Věříte, že vystřelíte zpět nahoru hodně rychle?

„Uvidíme. Určitě nechceme opakovat sezonu, která tu byla. Řekl bych, že teď jsme v bodu nula a uvidíme, jak to půjde. Jak říkám, jména jsou dobrá, ale všechno leží na ledě. Tam se musíme všichni snažit a dělat maximum pro to, aby nám to fungovalo, jak by mělo.“

Jak máte nastavené kompetence s Martinem Ševcem, který se přesunul do pozice sportovního manažera?

„Podobně jako jsem to měl v Plzni nastavené s Martinem Strakou. Víc očí víc vidí. Svoje názory si vždycky řekneme a budeme vždy hledat nejlepší řešení pro Boleslav. Nikoli nejlepší řešení pro jednoho z nás.“