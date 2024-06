Změny v Litvínově: ulovil „Marchanda“ i mistra z Třince. Kaše je dál téma

Třinečtí Oceláři oslavují úvodní trefu ve finále play off, o kterou se postarala útočník Patrik Hrehorčák (druhý zprava) • Pavel Mazáč / Sport

Když se kdysi v nováčkovském kempu Buffala šťouchal s jedničkou draftu Rasmusem Dahlinem, v Sabres si libovali, že našli svého Brada Marchanda. Matěj Pekař od patnácti let působil v zámoří, prošel několika kluby v různých soutěžích. Do NHL neprorazil, nicméně všude měl pověst bojovníka a raubíře, co nikoho nenechá na pokoji, nic nevypustí a pro vítězství udělá všechno. Ve 24 letech se vrací. Jako jednu z posil ho ohlásil extraligový Litvínov.