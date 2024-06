Nový kouč Komety: Jsem Pokorný s malým „pé“. Na výzvu si troufá

Z asistenta se stal prakticky z hodiny na hodinu hlavní trenér ambiciózní Komety. Kamil Pokorný (57) přijal po nečekaném konci Jaroslava Modrého nabídku bosse Libora Zábranského a vystrčil sám sebe do záře reflektorů. Úplně užívat si to nebude. „Nepotřebuju být moc vidět,“ přiznává kouč, jenž vedl v posledních třech letech Třebíč v Chance lize. Od února věděl, že se vrací do Brna.