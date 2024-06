Pardubice chystají bombu. Blízko je příchod reprezentanta z NHL

Pardubice zatím jen propouštěly a oznamovaly odchody. Co se týká útoku, pryč jsou čtyři hráči: Adam Musil, Robert Říčka, Richard Pánik a Tomáš Hyka. Největší emoce mezi fanoušky vzbudil poslední ze seznamu, kterému klub ukončil dlouhodobou smlouvu, a on se hned domluvil se Spartou. Do konce týdne by ale Dynamo mohlo podle zdrojů iSport.cz vybalit nové eso. Údajně by měla být hodně blízko dohoda s Jiřím Smejkalem.