Šéf Hradce otevřeně o dopingu: Chceme to mít s trestem za sebou

Měla to být nejslavnější sezona v historii Mountfieldu HK. Chvíli byla. Ale pak oznámil Antidopingový výbor, že tři hráči měli pozitivní nález. Na jaře 2023 se roztočil kolotoč, který se pořád ještě nezastavil. Tým došel do finále, utekla celá extraligová sezona a stále neexistuje trest pro klub. „Doufám, že stín je už menší, než byl dřív. Ale za mě to určitě náš úspěch devalvovalo. Co se dělo celý rok, je na knížku,“ říká k velké kauze v podcastu Zimák generální manažer klubu Aleš Kmoníček. Celý díl si můžete pustit v sekci iSport Premium či na zimakpodcast.cz .

Nikdy o problému ještě takhle nemluvil mimo tiskovou konferenci. „Chápu rozčarování Vítkovic, chápu majitele Aleše Pavlíka, se kterým jsem se několikrát bavil. Ale nejsem ten, kdo určuje termín soudu a další věci,“ říká Aleš Kmoníček.

Zatímco tři hráči Graeme McCormack, Martin Štohanzl a Kevin Klíma si trest odseděli, dostali stopku a už zase hrají, verdikt kolem klubu nepadl žádný. Což dráždí nejvíc, podle pravidel se má při dopingovém testu tří jedinců trestat i celá organizace.

Jenže případ je kvůli odvolání Antidopingového výboru stále živý, takže extraliga nevynesla žádný postih. „Za víc než rok se nestalo nic, tohle nedokážu pochopit. Víme, že doping byl a tři ze tří ho měli,“ diví se jeden z autorů Zimáku Michal Mikeska.

„Nebaví mě, že to není uzavřené. Jsem první, kdo by to chtěl mít s odpovídajícím trestem za sebou. Nejsem z toho vůbec šťastný,“ už by rád měl všechno za sebou i hradecký generální manažer. A co je pro něj odpovídající trest? „Pokuta,“ odvětí hned.

