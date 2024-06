Schön vzkazuje Dědkovi: Kydání špíny názor voličů nezlomí. Bohapustě lžete

Dědek se 15. června s Kmoníčkem a dalšími kandidáty utká na volební svazové konferenci. Zatímco hradecký generální manažer oficiální podporu extraligy má, Dědek nikoli. Ten zároveň řekl, že o vyplácení provizí ví, neboť byl kdysi přímo u toho. „V představenstvu hradeckého Mountfieldu jsem chvíli byl, na to Aleš Kmoníček asi zapomněl. Když jsem zjistil, že si členové představenstva vyplácejí provize, rychle jsem rezignoval a pánům z představenstva řekl, že je to úplně šílené. Policie může všechno dohledat podle faktur lidí z představenstva. Aleš Kmoníček může policii nahlásit leda tak sám sebe,“ prohlásil Dědek pro sport.cz.

Na to konto reagoval Mountfield HK oficiální odpovědí: „Pan Petr Dědek nikdy v představenstvu Mountfield HK neseděl. Představa, že by ho tam někdy někdo zval, nebo ho do představenstva Mountfield HK dokonce zvolil, je pro nás naprosto absurdní. Je to pouze jeho domněnka, že seděl v představenstvu Mountfield HK a nevíme, jak na ni přišel. Je velmi snadno ověřitelné v úplném výpisu z obchodního rejstříku Mountfieldu HK, že pan Dědek lže,“ píše se v prohlášení.

Pohled do výpisu z obchodního rejstříku tato slova potvrzuje.

Petr Dědek podle všeho působil v představenstvu hradeckého klubu ještě před nástupem firmy Mountfield.

Ten přišel z Českých Budějovic pod Bílou věž v červnu 2013. „Proč si takto vymýšlí, netušíme, a mrzí nás, že má neustále potřebu se otírat o hradecký hokejový klub. Zároveň je zřejmé, že svou hru o členství ve výkonném výboru ČSLH hraje s velmi špatnými kartami. Rádi bychom soupeření mezi Mountfield HK a Dynamem Pardubicemi viděli jen na sportovním poli, ale bohužel proti těmto smyšlenkám pana Dědka se musíme bránit. Naše právní kroky budou následovat,“ zní ve stanovisku Mountfieldu HK.

Někdejší dlouholetý boss klubu Miroslav Schön pro iSport.cz výstup Hradce podpořil: „Na vůbec prvním zasedání představenstva Mountfieldu HK jsem jasně řekl, že členové představenstva žádnou provizi z reklamních či partnerských smluv nedostanou. Dodal jsem: Pokud někdo takové choutky má, nechť opustí představenstvo. A toto se drželo po celou dobu, co jsem byl prezidentem klubu. A od člena představenstva Michala Pobežala vím, že se toto dodržuje i po mém odchodu. Od pana Dědka jde o bohapusté lži.“

Většinový vlastník pardubického Dynama se míní ucházet o pozici ve výkonném výboru svazu. Jeho předvolební kampaň považuje Schön za podivnou. „Je evidentní, že ho nikdo nikde nechce a pokud si myslí, že kolem sebe bude kydat špínu, tak názor lidí, kteří by jej měli volit, nezlomí,“ dodává bývalý šéf Mountfieldu HK.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE