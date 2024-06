Kdo je nový sparťan? Fin budí respekt: Chci být tvrdý. Keitha jsem naštval

V Milwaukee svého času napálil 50 bodů v 75 zápasech, Pražané však svou nejčerstvější akvizici prezentují jako finskou bouři, která má ničit a rozrážet. I to umí. Během 167 startů za Nashville Predators se Salomäki prokázal jako přizpůsobivý univerzál, schopný rozpoutat na ledě peklo. Rozběsnil i jinak vcelku klidnou ikonu Blackhawks Duncana Keitha. „Trošku se naštval,“ vzpomíná s úsměvem Salomäki.

Proč jste si vlastně vybral coby své další angažmá právě Spartu?

„Mám za to, že extraliga je velmi kvalitní soutěž a konkrétně Sparta jednou z elitních organizací. Slyšel jsem o týmu řadu dobrých věcí. To je asi hlavní důvod.“

Smím se ptát, kdo vám ji tedy doporučil?

„Samozřejmě hlavně můj agent, ale byl jsem v kontaktu i s několika hráči, kteří Spartou prošli. Bylo jich zkrátka víc…“

Jedním z nich zřejmě finský útočník Pražanů Jani Lajunen, který byl stejně jako vy draftován Nashvillem a prošel farmou v Milwaukee. Potkali jste se ovšem až po návratu do Evropy na štaci ve švédském Örebro, že ano?

„Je pravda, že jsme spolu nikdy nehráli v AHL ani za Predators. Ve Švédsku už jsme na sebe narazili, je to skvělý kluk a zároveň hráč. Dalo by se říct, že jsme kamarádi. Nevím, jestli se potkáme na ledě, to dost záleží na tom, co si usmyslí trenér. Nechávám rozhodnutí na něm.“

Co od vás mohou fanoušci očekávat v rámci herního projevu?