Duda: Až se Evropa dozví, jak Dědek platí, přijdou špičkoví Švédové

Překvapivý až senzační příchod Romana Červenky ze Švýcarska do Pardubic dál přináší vlnu nových reakcí. V novém dílu podcastu Zimák se tenhle transfer rozebírá zleva zprava. Jako tradičně se do aktuálního tématu pouští Radek Duda, mimochodem blízká osoba zlatého reprezentačního kapitána. A přidává se i Josef Marha, jenž má dopodrobna zmapované dění ve švýcarském hokeji, kde během dvanácti sezon získal pět ligových titulů s Davosem. Celý díl si můžete pustit v sekci iSport Premium či na zimakpodcast.cz .

Dává logiku, že angažování čerstvě nejlépe placeného hráče v historii extraligy vyvolalo odezvu po celém hokejovém kontinentu. A může to do budoucna přinést další zajímavé přesuny. „Až se Evropa dozví, co dokáže Petr Dědek zaplatit, možná mu sem začne chodit plno Švédů, Finů i Švýcarů,“ míní Radek Duda.

Nehledě na to, že se boss Dynama snaží získávat pouze české a slovenské hráče do týmu, Duda to vidí jinak. „Áda Šádek taky nechtěl fotbalisty s jinou pletí a už je tam má taky… Je to otázka času. Jestli si Petr Dědek udrží současnou platební schopnost dlouhodobě, říkám, že se to Skandinávie dozví a spousta hráčů zvolí tuhle cestu. A já jsem fanouškem toho, ať sem přivede ty nejlepší švédské hráče, kteří budou developmentovat naše hráče a budou lepší. Neházej nám nějakou svoloč, třetí a čtvrtou jakost, té tady máme dost,“ pokračuje bývalý extraligový i reprezentační útočník.

Podobně to vidí i Josef Marha, jenž má přehled o finančních možnostech švýcarských klubů. A ty podle všeho leckdy nedosahují schopností Pardubic. „Nejprestižnější ligou v Evropě je pořád švýcarská, neříkám, že je nejlepší, ale nejprestižnější. A jakmile se Švédové a Fini dozvěděli, že Pardubice podepsaly Romana, přineslo to tam velké reakce. Začnou sem volat agenti, vytipují si naše týmy. Pokud se tu najde další v uvozovkách blázen jako pan Dědek a představí koncept a já myslím, že Pardubice mají koncept, povede to daleko a Pardubice budou skvělou adresou,“ předpokládá trenér individuálních dovedností. A jedním dechem dodává: „Doufejme, že další movití lidé budou chtít náš hokej zvednout. Třeba ve Spartě nebo v Třinci.“

Duda je Červenkovým bývalým spoluhráčem ze Slavie a zrovna v den natáčení Zimáku vedl s českou hvězdou po tréninku v Praze dlouhou řeč. V podcastu pro iSport.cz a www.zimakpodcast.cz o tom Duda otevřeně promlouvá.

Popisuje podrobně, kdy si někdejší mladý slávista, tehdy považovaný v ligovém prostředí za tuctového hráče bez kdovíjaké budoucnosti, uvědomil, kdy musí naprosto změnit svůj přístup k hokeji. Protože jinak by upadl do zapomnění. Pod jistým člověkem nastal Červenkův obrovský obrat. V novém díle Zimáku se dozvíte víc.

