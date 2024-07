Jágr o Kladnu: Chci hrát každý zápas! Shodil sedm kilo a navýšil rozpočet

Jak začal váš slíbený last dance v extralize?

„Tak bych to nenazýval. Náš první, úplně normální trénink. Já jsem chodil trochu bruslit už předtím, dá se říct, že všechno bylo fyzicky v pohodě. Že bych nestíhal s dechem? Vůbec ne. Jen trochu nohy. Zatím jsem trénoval s hokejkami, které mi tu zbyly.“

Pomohla vám tedy příprava s Červenkou , Nečasem nebo Pastrňákem ?

„Posledních pět let jsem v létě nic nedělal a začínal jsem se připravovat v listopadu nebo v prosinci. Teď je to o něčem jiném. Mám před sebou ještě skoro dva měsíce tréninků, uvidím, jak na tom budu. Momentálně první extraligový zápas neřeším, ale chci hrát v každém. Odjedu tréninky naplno.“

Teď jste se dal navíc na dietu. Máte méně kilogramů než asistent Václav Skuhravý ?

„Stoprocentně! To jsem měl ještě předtím, než jsem začal trénovat. Shazování jde líp, než jsem čekal. Zhubl jsem šest sedm kilo, ale přesnou váhu nemůžu říct, ještě byste záviděli.“

Je pro vás ideální hmotnost důležitá?

„Nechci shazovat svaly, ale podle měření jsem zhubl minimálně pět kilo tuku, což je pro mě důležité. Ale viděl jsem i hráče, kteří jsou tlustí, a stejně dávají góly. Samozřejmě v dobré kondici se cítíš líp a jsi méně unavenej. Jde o to, abych měl sílu.“

Jak se vám jeví stav kádru?

„Někteří hráči tady ještě nejsou, jiní řeší zranění, ale máme podepsané víc než čtyři pětky, k tomu nějací mladí. Uvidíme, máme ještě dvě místa pro cizince, určitě to není poslední (podoba sestavy). Na druhou stranu začínáme za dva měsíce, máme přípravné zápasy a je rozumné dát šanci mladým, kteří ji třeba později nedostanou.“

Chcete je tedy zapojit?

„Otázka spíš na pana Burgera, který je sportovním manažerem, ale pokud na extraligu mladí budou mít, budeme rádi, když si za nás zahrají. Jinak budou v juniorech.“

Co dělat pro to, abyste odvrátili další hrozbu baráže?

„V minulé sezoně jsme byli důkazem toho, že když se zraní nebo odejdou klíčoví hráči, je to velice těžké. Pro nás bude důležité, abychom měli štěstí a vyhnuli se zraněním. Mančaft bude celkově lepší než minulý rok.“

Takže toužíte po širší sestavě?

„Všechno má své plusy i minusy. Kdo nebyl v hokejové kabině, moc nechápe, protože každý fanoušek si přeje, aby tady bylo pět šest lajn. Jenže pak to v šatně taky není příjemné, když tam jsou hráči, kteří vědí, že nebudou nastupovat. Chemie a parta je důležitá. Nevím, kolik fanoušků hrálo kolektivní sport, ale v týmu je určitá rivalita. Nálada musí zůstat pozitivní, všechno musí do sebe zapadat.“

Co finanční stránka? Velká komplikace, že klub už nepodpoří Kaufland?

„Není to jednoduché, samozřejmě moc sponzorů nemáme. Skončila i podpora města. Tento rok ještě umlátíme, rozpočet jsme navýšili, vzali jsme to na sebe. Třeba, když budeme hrát dobře, to tak necháme i pro příští rok. Zbytečné o tom teď mluvit. Tento rok jsme v klidu.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE