Simon v kolotoči změn: stane se otcem, má novou štaci. Roli hrál i kouč

Za dva týdny dosáhne kóty třiceti let a pár dnů na to se se svou snoubenkou dočká narození dcery Dorotky. Pro Dominika Simona velký životní přelom. Zbývalo ještě pořešit hokejové angažmá, ale i to se narýsovalo. Po poslední sezoně strávené v Českých Budějovicích se někdejší útočník Pittsburghu, Calgary či Anaheimu vydal do extraligové Plzně (oficiálně zatím na zkoušku).