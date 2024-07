Hübl o Kašeho podpisu: Nejsem překvapený. Postavte kolem něj tým

Samostatný nájezd Ondřeje Kašeho mohl znamenat srovnání v semifinále Litvínova s Dynamem, ale Roman Will neměl těžkou práci • Michal Beránek (Sport)

Zklamaný Ondřej Kaše poté, co Verva ztratila úvodní semifinále • Michal Beránek (Sport)

Litvínovský útočník Ondřej Kaše táhne puk do útočného pásma, stíhá ho hned trojice hráčů Komety • Michal Beránek / Sport

Jste překvapený, že Ondřej Kaše podepsal právě s Litvínovem?

„Nejsem, protože jsme spolu byli v kontaktu, o situaci jsme se bavili. Věděl jsem, že si po mistrovství nechal čas na rozmyšlenou, ale všechno směřovalo k tomu, že v Litvínově zůstane. Velkou roli v jeho rozhodnutí hrála rodina.“

Proč ovšem neupřednostnil jiné české angažmá, ať už Spartu, nebo Pardubice?

„Vracel se s tím, že v Litvínově podepsal i brácha David. Chtěli si zahrát spolu, oba to navíc mají blízko domů. Můžou být novými tvářemi klubu, odehrát v něm víc sezon. Ondra dojíždí z Kadaně, sázel i na to, že organizace je menší, může být nablízku rodině. Říkal mi, že v Čechách jinde ani hledat nechce.“

Smlouvu má na rok. Nebojíte se, že se pak stejně sbalí a odejde?

„Uvidíme, to necháme na něm. Záleží, jak proběhne sezona a jak na tom bude zdravotně. Samozřejmě bude řešit situaci s rodinou, otázka spíš pro něj. Další ročník napoví víc. Litvínov by se měl každopádně snažit takového hráče udržet a vytvořit mu podmínky, aby se mu nikam nechtělo. Ať klidně dohraje tady.“

Co tím vytvářením podmínek myslíte konkrétně?

„Stavět tým kolem něj. Neříkám, aby mu nosili modré z nebe, kdykoliv si řekne, to ne. Ale co ho znám, je natolik rozumný, že si nevymýšlí nesmysly. Prostě mu musí vyjít v některých věcech vstříc, což už platilo teď. Ondra má hlavu nastavenou tak, že chce odehrát všechno. Když si potřeboval orazit, trenér s ním komunikoval a věděl, kdy mu může dát volno, nebo trénink navíc.“

V čem vidíte největší přínos někdejšího hráče NHL?

„Spolu s Davidem jsou vůdčími osobnostmi, i když kluků je v kabině víc, není to o jednom hráči. Ale zrovna Ondra může být opravdu tváří i do budoucna. Už jen tím, co má za sebou.“

Zároveň jeho jméno zvyšuje úroveň celé soutěže.

„Taky. Za normálních okolností, kdyby Ondra neměl zranění, tak ještě hraje v NHL. Teď se kluci ze zahraničí vrací, což zvedá kvalitu. A kredit extraligy jde nahoru i ve světě.“

Vidíte to zároveň na diváckém zájmu o litvínovský hokej?

„Vždy záleží na výsledcích. Na Ondru se lidi podívat půjdou, když bude tým fungovat jako naposledy. Fanoušci pak hokejem žijí.“