Zohorna v Brně, při návratu hrálo roli dítě: Zaťa vypadá na pětadvacet

Světový šampion Jakub Flek si po dopolední šichtě ještě zaposiloval na chodbě u kabiny Winning Group Areny, která prochází rekonstrukcí střechy. Tlačil před sebou překážku, házel velkým míčem o zeď. Mezitím jeho nový parťák Hynek Zohorna vyprávěl o svém comebacku z Oskarshamnu do Brna. Mluvilo se o něm už dříve, až letos klapl. „Manželka byla těhotná, v cizině byly nějaké komplikace. Chtěl jsem být v Česku, aby tu nebyla sama,“ osvětlil.

Na prvním společném „rande“ před novou sezonou scházel pouze kanadský obránce Rhett Holland, jenž dostal po narození potomka o týden delší volno. „On vždycky přijde parádně připravený,“ nepochyboval kouč Kamil Pokorný, nástupce Jaroslava Modrého. Soupiska je aktuálně víceméně plná, nehledá se ani další útočník. „Máme patnáct kvalitních,“ poznamenal Pokorný. Pokud by se však na trhu objevil zajímavý bek s talentem na sbírání bodů a asistencí, v klubu by zareagovali.

Když Modrý nečekaně oznámil, že v klubu z rodinných důvodů nemůže pokračovat, zaskočilo to i Zohornu. Smlouvu podepsal za bývalého trenéra, s nímž diskutoval o své roli v týmu. „Všichni ho musíme chápat,“ uvedl.

O brankářskou jedničku si to rozdají slovinský mazák Gasper Krošelj s mladíky Michalem Postavou a Janem Kavanem. Původní plán s Alešem Stezkou padl, exvítkovický gólman prodloužil svůj pobyt v Americe a bude dál usilovat o místo v NHL v dresu Seattle Kraken. „Stalo se to v poslední den přestupů, takže překvapení to bylo,“ nezapíral Pokorný. „Ale je zapotřebí mu to přát. Chtěl to tam ještě zkusit. Ve sportu se nedá nic plánovat dopředu. Byla to pro nás práce navíc, ale rozhodně jsme se z toho nehroutili,“ sdělil kouč, jenž se vrátil do jihomoravské metropole z prvoligové Třebíče. Některé věci v systému hry hodlá ponechat, jiné změnit. „Některé razantně,“ naznačil.

Součástí novinek bude i navrátilec Zohorna, s nímž se počítá na křídlo. Zaskočit ale může i ve středu útoku. V Kometě získal dva extraligové tituly, zkusil si angažmá v KHL (Chabarovsk) i ve Finsku (Pelicans Lahti). Do extraligy se vrátil starší, vyzrálejší. „Cizina mě mentálně i fyzicky posílila. Jako import musíte pořád dokazovat, že jste lepší než místní hráči. Člověk nemůže nic podcenit,“ podotkl. „Šest let jsem tu nehrál. Těším se už na první přátelák,“ ujistil po letní přípravě, jejíž část na ledě absolvoval v Telči u uznávaného experta Jaromíra Pytlíka. V Brně dostane dres s číslem 20.

