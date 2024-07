Nečas: Že jdu do Pardubic? To byl jen žertík, jsem hrdý Komeťák

Mistr světa Nečas pobavil přítomné do mikrofonu hláškou, kterou následně radši uvedl na pravou míru. „Byl to žertík kvůli Peťovi (Dědkovi), jinak já jsem hrdý Komeťák,“ dal útočník najevo, že jeho bývalý klub zůstává jasnou jedničkou.

Co jasné už tak není, to je budoucnost 25letého praváka, jemuž v Carolině skončila smlouva, volným hráčem bez omezení však není a pokud se situace v jednání ohledně kontraktu razantně nezmění, žďárský rodák setrvá u Hurricanes a plat mu určí nezávislý soudce v rámci arbitráže. „Mám ji čtvrtého srpna a nyní to vypadá, že se vše rozhodne tam,“ předpokládá.

Hlavu si nastavil tak, že vše nechává na jiných a řeší jen to, co sám může ovlivnit. „Ať to dopadne jakkoli, já budu spokojený a natěšený na novou sezonu. V ní budu chtít dokázat, že můžu být lepším hráčem. Asi jsem čekal, že to bude složité. A je dobře, že možnost arbitráže je. Pokud se s klubem nedohodnete, dají vám cenu někde mezi, což je férové pro oba dva. Pokud to tak dopadne, nebudu s tím mít problém a půjdeme do sezony,“ nehroutí se z nejistoty.

Na soudní řízení se nijak zvlášť nechystá, byť se všeobecně ví, že pevné nervy se hodí. V síni za něj budou mluvit najatí právníci, na druhé straně si poslechne zástupce Caroliny. „Jak jsem už dříve řekl, přijedu tam, poslechnu si, jak špatným hráčem jsem, pak podepíšeme smlouvu a podáme si ruce…“ usmívá se.

Chápe, že je pouhou součástí velkého byznysu a podle toho se k tomu staví. „My chceme vyšší cenu, oni nižší, což je normální. Člověk si to nesmí brát osobně. Tak to v NHL zkrátka chodí. Tým vás chce, jen se vás snaží získat za menší částku. Speciálně se nechystám, spíš můj agent a právníci, kteří to řeší za mě. Já tam budu jen sedět a poslouchat.“

Sem tam dostane od agenta informace, kam se debaty s klubem z Raleigh posouvají nebo na čem se zasekávají. Nečasovu budoucnost už má v pařátech nový GM Eric Tulsky, jenž před pěti týdny vystřídal Dona Waddella. Ten se nechal slyšet, že Čechovi předkládal roční i mnohem delší návrhy, třeba osmiletý. Skutečně? „Poblíž mým představám to bylo, ale zatím jsme se pořád nedohodli,“ reaguje Nečas. „Jednání probíhají, nikdo nechce dojít až k arbitráži. Zda se to však domluví, se ukáže.“

A byť jde logicky o peníze, tak finance vám zároveň určí roli v týmu. A tu měl v poslední sezoně horší, než byste čekali a slabší, než na jakou má. Což už by nerad opakoval. Proto Nečasovi zástupci požadují rozhodně větší balík, než činila poslední dvouletá úmluva na 6 milionů dolarů. To je těžký ligový podprůměr. „Chtěl bych větší pozici v týmu stejně jako každý jiný hráč. Myslím, že už před dvěma roky byla má pozice lepší než minulý rok. Chci se dostat zpátky na roli v přesilovce, kde jsou na tom ofenzivní hráči nejlíp,“ povídá k tomu.

Dokud nezačne arbitráž, stále zůstává šance na deal. V minulých týdnech se spekulovalo i o Bostonu. Padla o tom řeč s Davidem Pastrňákem? „Úplně ne,“ zavrtí hlavou Nečas. „Jiná věc by byla, kdybych byl volný hráč. Takhle na mě má Carolina práva a s největší pravděpodobností tam zůstanu. Bylo by hezké zahrát si s Pastou, kdo ví, třeba v budoucnu.“

Mezitím na druhé koleji Carolina mění kádr. Nový boss sáhl do obrany, v ofenzivních řadách vypoklonkoval potížistu Jevgenije Kuzněcova, najal mladé kuře Jacka Druryho. Zbývá dořešit Setha Jarvise a český expres. „Tým už nevypadá na papíře tak silně jako předtím, ale i když už v minulosti vypadal lepší, stejně jsme nedošli ani do finále konference. Můžeme být stejně dobří, pokud se chytnou dobří mladí hráči nebo ti, co kvůli jiným doteď tolik nehráli. A pokud i já budu lepší, může se stát, že se to manko dorovná. Pak i trade deadline může s týmem zamíchat,“ uvažuje nahlas majitel 53 bodů z poslední sezony.