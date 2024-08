Letní příprava? Byli jsme na špičkách, říká Bruk. Košťálek je TOP kvalita

Vítkovičtí hokejisté by rádi napravili minulou nevydařenou sezonu, která navzdory velkým ambicím skončila už v předkole play off. Ostravské vedení do týmu přes léto pořádně řízlo. Loučili se například kapitán Dominik Lakatoš, Rastislav Dej, Peter Krieger, Petr Fridrich, Mário Grman nebo Willie Raskob, dorazilo ale deset nových posil v čele s obráncem Janem Košťálkem. „Potřebujeme být úspěšní,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz nový hlavní kouč Vítkovic David Bruk, jenž dříve působil v mládežnických reprezentacích, Litoměřicích či Karlových Varech.

S oznámením vašeho příchodu do Vítkovic se trochu otálelo, přestože se o něm vědělo už nějakou dobu. Řešily se záležitosti ohledně odstupného?

„Ohledně odstupného ne. Bylo to tak, že ve Varech jsem skončil někdy v únoru, nepamatuju si to úplně přesně, a samozřejmě jsem byl pod kontraktem. Některé věci bylo potřeba vyřešit. Do konce základní části zbývalo asi osm zápasů, takže by nedávalo smysl, abych se někam přesouval ještě v průběhu minulé sezony.“

Kdy přesně jste měl po předčasném konci ve Varech jasno o své budoucnosti?

„Vítkovice se v podstatě řešily v závěru legitimní sezony.“

Takže v posledních zápasech jste je sledoval detailně.

„Byl jsem součástí extraligového kolotoče, měl jsem je nakoukané. Moc dobře jsem věděl, jaký tým Vítkovice mají, protože na soupeře se v momentě vzájemného zápasu samozřejmě připravujete. Nejdu do prostředí, kde bych