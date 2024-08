Kaše o tom, proč zůstal. Diskusemi se bavil: Litvínov jsem měl daný hned

Po dohodě s kouči trénoval ve středu 15 minut. „Máme domluvu s trenérem, abych se pomalu zapracoval. Minulá sezona byla dlouhá, abych do toho úplně neskočil a něco si třeba neudělal. Takže máme domluvený nějaký režim,“ povídal po nácviku na ledě Hlinkova stadionu Ondřej Kaše, který pomohl Vervě do semifinále play off. Po nečekaném úspěchu a s ním v sestavě budou očekávání vyšší.

Nakonec tedy v Litvínově setrváte. Co rozhodlo?

„Byl jsem tady minulou sezonu a byl spokojený. Skvělá sezona výsledkově i s partou kluků v šatně, s trenéry a realizačním týmem. Tohle hrálo hodně velkou roli, že budu pokračovat dál. Pak tam určitě byly nějaké rodinné důvody. Tyhle věci.“

Nabídek jste údajně měl spoustu. Prý jste sám byl až překvapený, jaký byl zájem.

„Sešlo se jich hodně. Konkrétnější být úplně nechci. Zámoří, Švýcarsko, Česká republika. Ale já věděl na devadesát procent, že zůstávám v Litvínově.“

Velký zájem měl třeba Pittsburgh, jehož manažer Kyle Dubas vás zná už z Toronta. Co rozhodlo, že vás ani takové nabídky neoslovily?

„Určitě rodinná situace. To byl možná z pětadevadesáti procent hlavní důvod, proč jsem neodešel.“

Narození dvojčat?

„To byl taky jeden z důvodů.“

Loni jste se vracel poté, co jste sezonu nehrál. Prožil jste skvělý ročník, vrátil se do světového hokeje. Potěšilo vás, jak jste se prezentoval na mistrovství světa?

„Ukázal jsem, že hokej hrát ještě umím. Nějakým kritikům jsem zavřel v uvozovkách pusu, že už to není ono, co bývalo. Myslím, že se mi mistrovství docela povedlo. Bylo to skvělý. Od prvního zápasu, co jsme hráli, to byla fantazie. Tým si ohromně sedl a myslím, že každým zápasem obrovsky rostl a že to na nás bylo vidět. Skvělej zážitek.“

Byl pro vás zadostiučiněním i zájem z NHL?

„To mě určitě hodně překvapilo. Některé nabídky byly hezké, takové se úplně neodmítají, když to řeknu blbě. Ale tohle jsem trošku přehodnotil už po těch sezonách, co jsem měl. Chtěl jsem se soustředit na působení v Litvínově. Před rokem jsem vlastně ani nevěděl, jestli budu hrát hokej. Teď jsem se nějak prezentoval, jako samozřejmě celý tým. Ale pokud to budu brát jako jednotlivec, určitě je to obrovské zadostiučinění.“

NHL se může ještě otevřít?

„Uvidíme. Nechci tvrdit, že je to úplně uzavřená kapitola. Ale zatím netuším, co bude po sezoně.“

Hodně lidí žilo tím, zda Ondřej Kaše zůstane, fanouškovské diskuse vás byly plné. V Litvínově vás milují, NHL obnáší spoustu zápasů, cestování, hraje se agresivněji. Zvažoval jste třeba i riziko možného dalšího zranění?

„To popravdě vůbec nehrálo roli. Občas jsem si taky nějaké komentáře četl, ačkoliv toho úplně nejsem velký fanoušek. A některé mě docela dost pobavily, abych pravdu řekl. Jak jsem říkal, z devadesáti pěti procent mě k rozhodnutí vedly rodinné důvody, kterých bylo víc.“

Chodíte tedy na diskuze?

„Teď jsem byl, ale v sezoně nechodím vůbec. To nikomu nepomáhá, ale tady jsem si chtěl přečíst, co si lidi myslí. A občas to byla docela zábava. Zvlášť když jste ještě s někým, kdo zná příběh toho všeho. Když pak čtete ohlasy nahlas, je to sranda.“

Tým se přes léto obměnil, jak se vám líbí?

„Změn je trošku víc, než jsme doufali. Věřím, že kluci, co přišli, vědí, proč přišli. Že skvěle zapadnou, což si troufnu říct, že zatím vypadá, že jo. Doufám, že se budeme prezentovat stejným hokejem jako minulou sezonu, že první bude tým a pak až jednotlivci. A že pojedeme to samé, co tady bylo minulý rok, a povede se nám něco podobného.“

Budou na vás po postupu do semifinále vyšší očekávání?

„Těžko říct. Vidíme, jak ostatní kluby obrovsky posilují. Až jsem trošku koukal, co dokázaly podepsat a jaké týmy daly do kupy. Ale očekávání asi budou větší než minulý rok, protože myslím, že tehdy by fanoušci byli rádi třeba za osmé místo. Je to těžké, žádný úspěch není zaručený, ani že to bude stejné, přestože nějaké jádro zůstalo. Jdeme do toho s obrovskou pokorou, odhodláním, ale i s obrovským respektem.“

Jak se těšíte na souboje s Romanem Červenkou, který byl kapitánem zlatého nároďáku? Soutěž bude asi nejkvalitnější za spoustu let.

„Souhlasím. Přišli Červus, což je obrovské jméno pro extraligu, Smejky (Jiří Smejkal), který se teď trošku opomíjí příchodem Červuse a Šustyho (Andreje Šustra). Radim Šimek je v Liberci, těch jmen se fakt vrací hodně a je hezké, že nehledají první Švýcarsko nebo něco dalšího a jdou sem. Myslím, že se tím liga ohromně zvedla.“

Lajna s Červenkou a Sedlákem na šampionátu fungovala. Nabízelo se pokračování v Pardubicích.

(směje se) „Ale vy se furt snažíte ze mě dostat něco, co ze mě vůbec nedostanete. Já to měl dané hned, že když zůstanu v Česku, bude to Litvínov. Jiné nabídky byly, ale nic konkrétního nechci říkat.“

Měl už jste pohár pro mistry světa na soukromé akci?

„Budu ho mít 9. srpna v Kadani na náměstí. Kadaň o to hodně stála, a jelikož jsem srdcař, obrovskej Kadaňák a dávám to najevo neustále, myslím, že bylo fér, přivézt pohár do Kadaně, když ho takhle na chvilku máme. Bude tam i David Kämpf jako můj host. Jsem strašně rád, že se zúčastní, protože historie, kterou spolu máme, je taky enormně nadstandardní. Jako host tam bude ještě brácha s taťkou. Přijdou, řeknou lidem, jak to viděli oni jako rodina. Myslím, že bude na co koukat.“

Řeknete ještě něco k narození dvojčat? O nich se moc neví.

„To je asi dobře a tak bych chtěl, aby to taky zůstalo. Ano, narodila se nám dvojčata a jsem už trojnásobný táta.“

Změnily vás děti jako člověka?

„Je to jiná role. Vidím věci víc s nadhledem. Dřív jsem se strašně stresoval hokejem, viděl spíš sebe, svoji kariéru a teď, když má člověk dítě nebo vlastně už tři, vypadá svět úplně jinak. Myslím, že mě to určitě nějakým způsobem změnilo.“

