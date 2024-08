Čihák: Organizace Motoru je silná. Velké týmy? Můžeme porazit všechny

Hokejisté Českých Budějovic si uvědomují, že před trenérem Ladislavem Čihákem se nikam nezašijí. Je přísný a ví to o sobě • hcmotor.cz

České Budějovice zbrojily pro další ročník Tipsport extraligy. V kabině Motoru mají nově svá místa Ondřej Kovařčík, Will Reilly či Nick Olesen. Hlavní trenér budějovického klubu Ladislav Čihák je s příchody nových posil spokojený a ví, že se svými svěřenci bude schopen čelit i celkům těch největších kvalit. „Máme v lize velké týmy, ale ty jsou pouze na papíře,“ říká. K ještě lepším výsledkům mají Jihočechům napomoct zvýšené tréninkové dávky. Generálku bude Motor absolvovat ve Švýcarsku a poměří síly s Davosem nebo Zugem.

Trenér českobudějovického Motoru Ladislav Čihák povede jihočeský klub do nové sezony druhým rokem. Po vcelku vydařeném ročníku, kdy jeho svěřenci málem dokonali fenomenální obrat ve čtvrtfinálové sérii s Třincem z 0:3 na 4:3, dává s trenérským štábem dohromady opět silný kádr. Třiačtyřicetiletý kouč připravuje svůj tým s novými posilami na další ročník velmi pečlivě. Týmu přidal na fyzické zátěži. „Přidali jsme ještě jednu fázi. Kluci to zvládají slušně, perou se s tím. Oni ví, že je to nutné. Tým je opravdu pracovitý,“ tvrdí přísný kouč.

Motor ve svých řadách mohl přivítat zvučná jména. Soupisku rozšířili brankář Milan Klouček, Nick Olesen či Ondřej Kovařčík. Poslední jmenovaný se jeví jako největší dosavadní akvizice pro klub z jihočeské metropole. Sám Čihák si příchod takových hráčů pochvaluje. „Je super, že se díky takovým hráčům můžeme řadit trochu výš v hierarchii extraligy. Organizace Motoru je silná a zájem o hokej v jižních Čechách je opravdu veliký,“ zní slova trenéra, který už stál na lavičce Plzně, Hradce Králové nebo Mladé Boleslavi.

Před startem extraligového kolotoče jako každý tým čekají budějovický celek přípravná střetnutí. V kalendáři mají Slovan Bratislava nebo také Davos a Zug, se kterými se utkají na turnaji ve Švýcarsku. „Chtěli jsme extrémně těžké soupeře, a hlavně zahraniční. Je dobré, že vycestujeme právě do Švýcarska,“ povídá. Na startu soutěže nečeká České Budějovice nic jednoduchého. Ve druhém a třetím kole je čekají finalisté – Třinec a Pardubice. Čihák si je vědom síly těchto gigantů, na kterou se ale vůbec neupíná. „Je úplně jedno, proti komu hrajete. Máme v lize velké týmy, ale je to jen papír, můžeme porazit všechny,“ poukazuje na to, že Motor si bude schopen poradit i s těmi nejsilnějšími mančafty.

V minulé sezoně budějovičtí hokejisté dokázali zavařit soupeřům při jejich početních výhodách. V oslabení jim totiž nasázeli celkem deset gólů a dlouho se s pražskou Spartou v této statistice přetahovali o první místo. Čihák ale i tak považuje při nerovnoměrném počtu hráčů za nejdůležitější složku defenzivní činnost. „Faktem je, že jsme často při oslabení skórovali, ale nesmíme hlavně inkasovat,“ apeluje tímto na své hráče.

V prvním kole Motor narazí na svém ledě na karlovarskou Energii, které v uplynulé sezoně ukončil sezonu v předkole play off. Poté následují zápasy s již zmiňovanými Třincem nebo Pardubicemi.

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE