Jiná třetí lajna Litvínova. Pekař přidá víc pepře: Mám rád old school dril

V zámoří působil od patnácti, načichl tamní mentalitou. Před šesti lety ho draftovalo ve čtvrtém kole Buffalo. Nový Brad Marchand, jak se o něm svého času mluvilo, z něj úplně nevyrostl. Nicméně předchází ho pověst otravy, který dokáže přitvrdit a umí se sokům zavrtat pod kůži.

„Říká se to o mně. Vím, jakou mám pověst. Občas se něco vyvrbí. Jde taky o to, abych nedostal nějaký trest. Ale je to hokej, přihodit se může cokoli. Beru to především tak, že chci za každou cenu vyhrát zápas. A hlavně chci pomoct týmu, jak nejlíp dokážu. Dřít a dávat do všeho maximum,“ míní vytáhlý forvard.

V zámořských juniorkách i na farmách dal nejvíc 16 gólů za sezonu. Body nesbíral vidlemi. Ne, že by po nich nebažil. Jeho posláním je však plnit i jiná zadání, jež v zápisech nejsou vidět. „Spíš to vnímám tak, že když se upíráte na body, bývá strašně těžké je pak mít. Je však důležité dělat věci, které povedou nejen k individuálním, ale hlavně týmovým bodům. To znamená získávat puky, dávat je na hůl, vyhrávat souboje, makat dozadu. Pak věřím, že se něco odrazí a body si budeme připisovat.“

Síla Litvínova v předchozí sezoně spočívala v tom, že měl tři nebezpečné lajny.