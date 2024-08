Vítkovice válí: porazily Rouen i elitní švýcarský tým. Posily bodují

Vítkovičtí hokejisté znovu vyjeli v rámci předsezonní přípravy do Švýcarska a už nyní vědí, že si odtamtud odvezou nejlepší výsledek ze všech čtyř vystoupení. V prvním zápase ve Vallée de Joux porazili francouzského mistra, o den později pak rozstříleli třetí tým švýcarské ligy. „Na to, že jsme odehráli teprve druhé utkání, jsem velmi spokojen, ale zdůrazňuji, že je to jen příprava,“ řekl pro klubové webové stránky hlavní trenér David Bruk.

Když v pondělí nastoupili Ostravané po pěti měsících do zápasu, přivítala je početná skupina vítkovických fanoušků, které po daleké cestě potěšilo vítězství 4:2. O všechny góly se postaraly letní posily Ridery. Dvakrát se trefil Anthony Nellis, jednu branku přidali Jan Bambula s Jindřichem Abdulem.

Právě Bambula s Nellisem byli ve druhé formaci vidět, servis jim obstarával Marcel Barinka. „Oba kluci umí anglicky, takže se spolu domluvíme. Jsou to rychlí bruslaři s výborným zakončením. Věřím, že se ta vzájemná chemie bude prohlubovat a od tohoto výkonu se odrazíme,“ líčil po úvodním zápase Nellis, který do Ostravy dorazil ze slovenské Spišské Nové Vsi.

Úderná letka měla významný podíl také na druhém vítkovickém vítězství v městečku, kde se nemluví jinak než francouzsky. Modrobílí vyřídili Fribourg-Gottéron jednoznačně 6:2, činili se i bratři Bukartsové, kteří proti Rouenu dostali volno.

Premiérový gól v novém působišti si odškrtli také Jan Košťálek a Chad Yetman, který vyzdvihl práci spoluhráčů z první lajny Jindřicha Abdula a Petra Haška: „Na ledě spolu trénujeme sice jen tři týdny, ale je to dobré, držíme pospolu. Petr byl skvělý. V prvním zápase hrál centra, teď naskočil na křídle a zvládl to. Rádi s ním hrajeme, to stejné ale platí o Patriku Zdráhalovi.“

Co ale vypíchnout především? Deset vstřelených branek za dva odehrané zápasy. Trenér Bruk může být s přínosem klíčových posil zatím spokojen.

Jan Bambula 1+1, Chad Yetman 1+2, Anthony Nellis 2+2, Jan Košťálek 1+1 a Jindřich Abdul 1+0.

„Mám velkou radost z toho, že oproti zápasu, který jsme hráli s Rouenem, jsme udělali zase krok kupředu. Byli jsme schopní reagovat na věci, které nám až tak nešly,“ kvitoval kouč.

„Pokud budeme hrát svou hru a předvedeme to, co proti Fribourgu, myslím si, že to bude v pořádku,“ doplnil Bruka Kanaďan Yetman, čerstvá posila ze švédského Mora IK.

Poslední „švýcarský“ duel odehrají Vítkovice v pátek, kdy změří síly s Ženevou, která v minulé sezoně v čele s finskými hvězdami Sakarim Manninenem, Teemu Hartikainenem či Samim Vatanenem vyhrála Champions League. Ostravský tým se poprvé ukáže doma 27. srpna proti Olomouci, o dva dny později přivítá Třinec.

