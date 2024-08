Sparta přehrála v přípravě Motor. Gross o kauze Mikliš: Asi jste to četli

Mikliš stále čeká na svůj první start v sezoně. A ve Spartě se dost možná ani nedočká. Šanci tak mezitím dostávají jiní. Mladíci z obrany Nino Tomov, Dominik Pavlák nebo Jakub Tůma vyrazili se Spartou na jihočeské soustředění, kde tým absolvuje kromě náročných tréninků grilování a bude utužovat vztahy u piva.

„Určitě to stmelí partu, více si na sebe zvykneme, potkají se s námi noví kluci. Jenom pozitivní, zatím všechno probíhá dobře,“ pochvaluje si akci Kryštof Hrabík, který na milevském ledě nastoupil se svým bratrem Ondřejem.

„Jsme v takové jedné bublině, mladých je nás sice pár, ale všechno se snažíme okoukat. Jsou tu skvělí chlapi, žádný problém,“ komentoval méně zkušený ze sourozenecké dvojice.

Naděje se proti Budějovicím znovu vrhly do akce. V minulém ročníku nastupovala většina ze současné omladiny v A-týmu sporadicky či vůbec. Nyní cítí otevřený vchod.

„Mají příležitost naskočit, otrkat se a zamakat o místo. Jde o to, aby si kluci čuchli, věděli, jak Sparta vypadá a co je potřeba, aby se k velkým jménům jednou dostali,“ neskrýval po utkání trenér Gross, který však v souvislosti s Miklišem zároveň přiznal: „Štve mě každý bek, který je mínus. Teď jsme mínus čtyři. Ale tak to je.“

Kromě pardubického úlovku nehrál v úterý ani Michal Kempný, David Němeček či Tomáš Tomek. Sestava Pražanů má tak zejména v zadních řadách výrazné trhliny. Zatímco vloni Gross obehrával totožné složení prakticky v každém přípravném duelu, letos musí experimentovat.

„Máme pár zraněných, jinak bychom se snažili seskupit tu nejlepší sestavu, abychom se sehráli a byli připravení do Ligy mistrů,“ přiznal hlavní kouč.

I tak se jeho šablona pomalu formuje. Prim hrají obě posily z Finska. Valtteri Kemiläinen patří od úvodního partu v Litoměřicích k nevytěžovanějším zadákům, z pozice rozehrávače vede sparťanskou přesilovku. V elitní formaci se usídlil také Miikka Salomäki, nepříliš vysoký, a přesto výrazný rozrážeč a rabiát.

V letce je aktuálně s dalším bojovníkem Romanem Horákem, z čehož plyne jasný záměr najít pracanty ke schopnému zakončovateli Filipu Chlapíkovi. Pavel Kousal si sedl s dlouholetým kamarádem Ondřejem Najmanem, doplňuje je Miroslav Forman. A zkušenosti na rozdávání vlastní třetí lajna Řepík, Sobotka, Hyka, kam se vetřel dosud zraněný centr s reprezentační minulostí.

Na hře je znát, že vazby ještě úplně nezatuhly. Než nasypala Sparta Motoru tři góly v závěrečné třetině, prosadila se jedinkrát v průběhu osmi period. V Plzni v minulém týdnu padla 0:1 v nájezdech, následně stejným výsledkem přemohla v základní hrací době Hradec. A bezgólové drama se dlouho konalo i v Milevsku, kde slávu odšpuntoval trefou v oslabení David Vitouch.

„Poslední tři zápasy byly docela stejné. Gólmani jsou výborní. Proti Budějovicím jsme měli možná nejvíc šancí, dali jsme čtyři tyčky, zápas byl dobrý. Takové fáze přijdou i v sezoně, musíme se učit trpělivosti a děkovat, když vyhrajeme 1:0 nebo 3:0. Je třeba být na zemi,“ varoval Gross po čtvrtém skalpu z pěti dosavadních klání.

