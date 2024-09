Grmanův konec ve Vítkovicích? Může za něj gambling. Pak přišla KHL i repre

Nyní sedmadvacetiletý obránce přicházel do Vítkovic s náročným úkolem. Měl se pokusit zalepit mezery po Alexeji Solovjovovi a zejména Romanu Polákovi, jenž ukončil kariéru. Do prvního obranného páru se etabloval skvěle. Poctivými výkony si ještě v prosinci 2022 vysloužil novou víceletou smlouvu, která měla vypršet až po nadcházejícím ročníku.

„V první smlouvě jsem měl ještě opci s možností odchodu do zahraničí. Ale když jsem zvážil všechny možnosti, jaké byly a jaké jsou, tak mi jednoznačně vyšlo, že nemám co měnit. Jsem tady spokojený, daří se, mám to kousek domů. Vyhrály Vítkovice,“ popisoval Grman pro klubový web. Vše se ale změnilo o rok a půl později, kdy s ním vítkovické vedení ukončilo spolupráci. A to jen krátce před mistrovstvím světa, které se Grmanovi po individuální stránce povedlo.

„Pro mnohé byl možná neviditelný, ale byl to neúnavný dříč, dozadu výborný. Dokázal rozehrát a nebál se soubojů. Velká škoda, za mne chyba ho nechat jít. Mário, díky za vše,“ podivoval se jeden z fanoušků Vítkovic na sociálních sítích. „Grman se měl udržet,“ přidal se další.

Jenže do všeho hodil vidle gambling. Závislost na hazardu byla důvodem, proč Ostravané slovenskému reprezentantovi ukončili smlouvu. Chvíli se spekulovalo o zájmu českobudějovického Motoru, avšak z interesu nakonec sešlo. Pětinásobný účastník světových šampionátů se dohodl v Kontinentální hokejové lize, kde nově hájí barvy Vladivostoku spolu s českým bekem Liborem Šulákem.

„Nebudu lhát, rozhodly peníze. Hrál jsem ve Finsku a Česku, ale s podmínkami v KHL se to nedá srovnat,“ odůvodnil Grman svůj krok pro Nový Čas. „Na Slovensku i v Česku je to stále ožehavé téma. Přečetl jsem si i několik urážlivých komentářů, ve kterých mi lidé přejí, abych se udusil rubly. Je to jejich názor. Nikdo z nich mi ale cestu k hokeji nevydláždil a nepřispěl mi na ni,“ hájil své rozhodnutí.

V Rusku podepsal smlouvu na jednu sezonu, v níž by si měl přijít na 30 milionů rublů, což je v přepočtu zhruba 7,5 milionu korun.

Společně s Grmanem v zemi válečného agresora momentálně působí dalších osm slovenských hokejistů. Jde o Patrika Rybára, Christiána Jaroše, Martina Gernáta, Michala Čajkovského, Tomáše Jurča, Adama Ružičku, Michala Krištofa a Adama Lišku. Z Čechů hrají KHL kromě zmíněného Šuláka i Dmitrij Jaškin s Lukášem Klokem. Rudolf Červený, který uplynulé dvě sezony strávil ve Vladivostoku a Astaně, nové angažmá zatím nemá.

Grman byl vedle Gernáta a Lišky jedním ze tří hráčů, které slovenský svaz nominoval na nedávnou olympijskou kvalifikaci. „Poslední roky je to těžká situace. Ale na Slovensku se teď změnila vláda a už nás mohou povolat, změnili to,“ radoval se Grman v rozhovoru s ruským novinářem Glebem Lisovským.

„Výbor nikdy nezakázal hráčům reprezentovat na základě toho, kde působí. Šlo o výkonnost, případně dříve odmítli z jiných důvodů jako únava, zranění. Nominace způsobuje třenice ve společnosti už dva roky,“ zdůvodňoval rozhodnutí svazu prezident Miroslav Šatan, který se na nominační tiskové konferenci také nevybíravě pustil do několika dotazujících se novinářů. Slováci roli velkého favorita splnili a přes Rakousko, Maďarsko a Kazachstán na olympijské hry postoupili. Grman k účasti v Miláně a Cortině d'Ampezzo pomohl jedním gólem.