Šimíček o trenérech, posilách i tlaku zvenčí: Možná jsem masochista, ale…

Poslední dvě sezony vypadaly ve vítkovickém podání jako den a noc. Zatímco v ročníku 2022/2023 Ostravané zažili nejúspěšnější základní část v historii klubu a od finálové účasti je dělila branka v prodloužení sedmého zápasu, o rok později se pořádně natrápili. Ve druhé polovině se sice zvedli a ztrátu dohnali, avšak v předkole play off rychle narazili. Něco podobného už nechtějí opakovat, a proto v létě značně obměnili kádr a přivedli nové trenéry. „Potřebovali jsme to oživit a takový řez udělat. Nechtěli jsme to nechat jen tak. Ukáže to až čas, ale já věřím, že jsme se rozhodli dobře,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz sportovní ředitel Roman Šimíček.

Vítkovické nově vede bývalý kouč Litoměřic či Karlových Varů David Bruk, jemuž asistují Vlastimil Wojnar s Pavlem Trnkou. „Každý z nich má něco víc a něco míň. Když je ale vezmu dohromady, myslím si, že jsme přivedli přesně to, co jsme do týmu chtěli dát: impulz a nový herní styl,“ popisuje Šimíček.

O příchodu trenéra Bruka se mluvilo už v průběhu minulé sezony. Když nevyšly námluvy s Patrikem Augustou, byl pro vás první volbou?

„Jednání s Patrikem probíhala. Nakonec se ale rozhodl tak, že bude pokračovat u reprezentační dvacítky. Tím pádem to pro nás nemělo význam. Chtěli jsme mít trenéra, který pořád bude s týmem a nebude odjíždět na reprezentační akce. S Davidem jsme byli v kontaktu delší dobu. Nechci plácnout nesmysl, ale myslím si, že jsme se bavili tak dva roky zpátky. Nabídka z naší strany přišla až v průběhu minulé sezony, kdy jsme odvolávali trenéry. O Davidovi jsme byli přesvědčení, že je tím správným. Navíc ve spojení s Pavlem Trnkou a Vlastou Wojnarem by to mohlo fungovat.“

Že by zůstala dvojice Trnka - Veber, která Vítkovice vedla ve druhé polovině minulé sezony, ve hře nebylo?

„U týmu jsem s nimi byl, takže o tom hodně vím. Když jsem se s Pavlem bavil, úplně nechtěl být na pozici hlavního trenéra. Rozhodli jsme se tak, že oslovíme Davida. S Vlastou Wojnarem jsem před dvěma roky taky mluvil, ale měl smlouvu, kterou chtěl dodržet a nechtěl utíkat z rozdělané práce. Na druhou stranu je to super i pro nás, protože my tady chceme lidi, kteří neutíkají z boje. Jirka Veber šel dělat asistenta do Plzně, takže všechno dopadlo tak, jak mělo.“