Jandač se v Plzni vrací na scénu. Ztráta Hlavaje, nahradí ho Malík?

Změny v kádru

Příchody: Olivier Archambault (útočník, 31 let); Patrik Brůna (obránce, 20 let); Petr Hauser (útočník, 20 let); Dávid Hrenák (brankář, 26 let); Jakub Klepiš (útočník, 40 let); Christophe Lalancette (útočník, 30 let); Nick Malík (brankář, 22 let); Igor Merezhko (obránce, 26 let); Ondřej Rohlík (útočník, 23 let); Kristians Rubins (obránce, 26 let); Dominik Simon (útočník, 30 let); Tomáš Urban (útočník, 22 let)

Odchody: Martin Bučko (obránce, 24 let); Samuel Hlavaj (brankář, 23 let); Milan Klouček (brankář, 26 let); Aleksi Laakso (obránce, 34 let); Jakub Pour (útočník, 25 let); Aleksi Rekonen (útočník, 31 let); Petr Straka (útočník, 32 let)