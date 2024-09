Flekův proslov zabral, Kometa přehrála v přípravě Slovan: Byl jsem naštvaný

Postavou patří mezi nejmenší, ovšem v hierarchii Komety je Jakub Flek na špici. Reprezentační křídelník má u spoluhráčů respekt, lídrovská role mu není cizí. „I ve Varech, byť jsem nepatřil mezi nejstarší, jsem si občas vzal slovo. Mohl jsem si to dovolit. Jsem docela zvyklý mluvit,“ líčil v narážce na svůj interní výstup v kabině na vsetínském Lapači.

Nejspíš i jeho slova zabrala. Hráči do toho šlápli. Už středeční trénink měl kvalitní parametry. „Řekli jsme si, že teď už všechno půjde tak, jak má. Zápas se Slovanem byl skvělý. Musím kluky pochválit. Už nebylo kam uhnout. Doufám, že už to pojede v tomto rytmu. Konečně jsme si zvedli nějakými góly sebevědomí,“ pochvaloval si po demolici slovenského obra.

V předposledním duelu před startem extraligy už chtělo Brno zabrat, ukázat svaly a formu. Povedlo se. „Výkon byl velice slušný, ve výborném pohybu. Díky tomu jsme měli skoro všechno. Jediný problém je pořád koncovka. Výsledek 5:0 vypadá hezky, ale gólů mělo být víc. Pořád nám to v zakončení drhne,“ našel vadu na kráse kouč Kamil Pokorný.

Z ledu ve Winning Group Areně jdou však nyní převážně pozitivní zprávy. Brankář Michal Postava před úterní generálkou s Olomoucí potvrdil pozici týmové jedničky, proti soupeři z Bratislavy nepustil za záda jediný puk. Slovinec Gasper Krošelj po návratu z olympijské kvalifikace onemocněl, junior Jan Kavan je v prvoligovém Prostějově. Na střídačce seděl jako záloha sedmnáctiletý Petr Hradil. „Gašpy tady osmnáct dnů nebyl, odchytal dva zápasy za Slovinsko a teď je nemocný. To nás mrzí, chtěli jsme ho vidět víc v akci,“ přiznal Pokorný.

I proto je zřejmé, že soutěž rozjede Postava. „Chytá výborně. Věřím, že příležitost chytne za pačesy,“ přál si Flek. O posile z Přerova v šatně vlastně ani nevíte. Většinou mlčí. Stejně jako mladší kolega Kavan. „Necháváme ho v klidu. Většina gólmanů toho před zápasem moc nenakecá,“ usmál se Flek.

Borci jsou rádi, že se letní příprava blíží ke konci. „Zápasy byly všelijaké,“ ulevil si zkušený útočník. Ve Vídni se kvůli špatnému ledu nedohrálo a útočník doufá, že už proti Capitals nikdy nebude muset nastoupit. „Naprostá tragédie,“ odplivl si reprezentant. Štvaly ho herní podmínky i přehnaně agresivní styl protivníka, který odnesl zraněním Tomáš Rachůnek. Ten není dodnes (stejně jako Zdeněk Okál) trenérům k dispozici. „Fakt už jsem byl ve Vídni vzteklý. Led byl katastrofální. To už jsme mohli hrát tady někde na poli. Každé střídání jste dostali sekeru někam do nohy, pod lýtko. Vyvrcholilo to tím, jak přejel náklaďák Rachnu. Tohle je v přípravě neomluvitelné. To utkání bych úplně vypustil. Doufám, že už tam nikdy nepojedeme.“

Zatímco marodi Okál s Rachůnkem návrat do akce zatím nechystají, po kupě je naopak první lajna, kam mezi Fleka s Cingelem zapadl navrátilec Hynek Zohorna. „Známe se, odehráli jsme spolu jedno celé mistrovství,“ připomněl letošní šampion z Prahy, podle něhož si může vzít v kabině slovo každý. Klidně i junior. „Ať je někomu patnáct nebo čtyřicet, pokud chce někdo něco říct, ostatní budou sedět a vyslechnou ho. Musí to mít nějaký řád,“ nastínil pravidla v brněnském kolektivu.

Do sestavy se vrátili úspěšní slovenští reprezentanti Kristián Pospíšil s Lukášem Cingelem, a hned bylo líp než v úterý při prohře na ledě prvoligového Vsetína. A to kazašský gólman Andrej Šutov v dresu Slovanu lapil několik dalších tutovek a Maroš Jedlička neproměnil ve třetí třetině trestné střílení. Vůbec nezakončil, puk mu při kličce sjel z čepele hole. Jeho čekání na první trefu (a bod) v novém angažmá tak pokračuje.

