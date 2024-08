Postava jako jednička Komety? Chtěl jsem vyšší laťku, říká gólman

Je pravděpodobné, že sezonu začne v brance extraligové Komety právě on. Michal Postava (22) v přípravě ukazuje kvality nejlepšího brankáře Maxa ligy, jako ho nazval brněnský kouč Kamil Pokorný. Životní šance se blíží. „Fyzicky i psychicky se cítím dobře. To mi hodně pomáhá,“ vypráví rodák z Valašského Meziříčí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

V Kometě už se objevil v juniorských letech, kdy si ho klub vypůjčil z Přerova a dal mu příležitost v jednadvaceti utkáních. Teď je Michal Postava zpátky na stálý úvazek a s perspektivou startovacího gólmana pro extraligu. I proto, že mazák Gasper Krošelj odjel reprezentovat Slovinsko v olympijské kvalifikaci a talent Jan Kavan má vyřízené střídavé starty v prvoligovém Prostějově.

Už jste stihl poznat, že střely extraligových borců jsou na vyšší úrovni než hráčů z Maxa ligy?

„Co jsem vypozoroval i z tréninků, jsou určitě přesnější. V zápase kolikrát hráči najdou i přihrávku navíc. V tom vidím největší rozdíl. Kdo mi dává nejvíc gólů? Teď asi Flíček (Jakub Flek) a Ščoty (Jan Ščotka), to je taky na tréninku střelec. Nájezdy jsme zatím moc nejezdili, ale v rukách to má Pospec (Kristián Pospíšil).“

Slyšel jsem, že nájezdy rád nemáte. Je to pravda?

„Když jsem řekl, že je nemám rád, tak mi vycházely. Tak se toho držím. (úsměv) My gólmani jsme většinou spokojenější, když je hotovo po šedesáti minutách a vyhrajeme.“

Vypadáte v bráně velice klidně. Jste opravdu takový?

„Snažím se to držet, co nejvíc to jde a nedávat během zápasu ze sebe emoce. Když jsem přišel do Komety, samozřejmě jsem měl ze začátku respekt. Sledujete odmalička extraligu, hráče jako Martin Zaťovič, Michal Gulaši. A najednou jste s nimi v jedné kabině. Už kolem Vánoc se začal řešit můj přestup. Před koncem sezony jsem věděl, že půjdu do Brna.“

Klub nakonec angažoval ještě zkušeného Gaspera Krošelje, jenž má být nejen sportovní konkurencí, ale i vaším mentorem. Jak spolu fungujete?

„Zkušenosti z extraligy i z mezinárodního hokeje jsou na něm vidět. Určitě si od něj můžeme s mladým Kávou (Kavanem) hodně vzít. Musím uznat, že Gasper mluví výbornou česko-slovenštinou. Muselo být těžké se takhle naučit. Domluvíme se s ním fantasticky. Bylo předem dané, že klub bude chtít k nám dvěma někoho zkušeného. Neberu to nijak špatně.“

Velkou posilou má být kanadský obránce Nicolas Beaudin. Bude?

„Určitě. Jen se potřebuje rozehrát. Do kabiny sedl parádně. Myslím, že bude vynikat i na ledě.“

Kdyby nepřišla Kometa, jste dneska v jiném extraligovém týmu?

„Je to možné. Zájem byl i z Olomouce. Ve finále se řešily tyto dva kluby. Pro Brno převážilo asi i to, že jsem v něm strávil jako junior dvě sezony. Byl jsem v Přerově, ale chtěl jsem tehdy chytat i vyšší soutěž. Ozvala se právě Kometa, která chtěla, abych jí pomohl. Vyřídily se střídavé starty. Pak jsem se zase vrátil s tím, že zabojuju o místo mezi seniory v Přerově.“

Letos už jste cítil, že je vám Maxa liga malá?

„Sám jsem si chtěl nasadit vyšší laťku, porvat se o extraligu. Zatím bych neřešil, kdo je v Kometě jednička, dvojka, trojka. Všichni jsme kvalitní gólmani, je mezi námi zdravá konkurence.“

Trenér Kamil Pokorný prohlásil, že jste byl nejlepším gólmanem první ligy, jak se to poslouchá?

„Určitě dobře. Několik zápasů jsem proti jeho Třebíči odchytal. Vím, že Přerovu se u nich nedařilo, ale někdy jsem je hodně potrápil. (úsměv) Když jsem šel do Komety, byl tady ještě trenér Modrý, se kterým jsem se bavil. I pro mě bylo překvapení, že najednou skončil.“

Pocházíte z Valašsského Meziříčí, což je město nedaleko Vsetína. Cítíte rivalitu?

„Dřív určitě jo. Hlavně když Vsetín hrával ve druhé lize proti Valmezu. Je jasné, že jeho fanouškem úplně nejsem.“ (úsměv)

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE