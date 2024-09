Věčně podceňovaná Olomouc chce opět překvapit. Sirota TOP obráncem

Šance týmu

Deváté, osmé a desáté místo. Taková je bilance Olomouckých v posledních třech sezonách po základní části. K tomu jedna účast ve čtvrtfinále. V každém ročníku předčili očekávání veřejnosti.

I proto nemělo vedení důvod k razantním změnám v kádru. Přivedlo pouze pět nových tváří. Matěj Machovský má přitom kontrakt jen do konce října. Týmu má vypomoci, dokud se nezotaví Branislav Konrád.

Model deníku Sport a webu iSport.cz přisuzuje Olomouci 64 bodů. Měla by společně s Plzní, Mladou Boleslaví a Karlovými Vary bojovat o umístění mezi 10. až 13. místem.

Bude zajímavé sledovat, kdo se vejde do sestavy pro první kolo. Momentálně totiž oficiální soupiska na klubovém webu obsahuje 10 obránců a 19 útočníků. Podle nového herního řádu extraligy do zápasového zápisu můžete zapsat pouze sedm zadáků a 13 forvardů.

Změny v kádru

Příchody: Jakub Doktor (útočník, 27 let); Petr Fridrich (útočník, 24 let); Martin Kohout (útočník, 29 let); Marek Korenčík (obránce, 25 let), Matěj Machovský (brankář, 31 let)

Odchody: Jan Bambula (útočník, 23 let); Aron Chmielewski (útočník, 32 let); Lukáš Kucsera (útočník, 32 let)

Hráč ke sledování: Jakub Sirota

Mezi roky 2016 až 2023 působil Sirota v zámoří. Minulý rok zvolil návrat do Česka a Olomouc v něm trefila jackpot. Dnes 25letý zadák patřil k nejlepším obráncům extraligy.

V nadcházející sezoně jeho výkony možná ještě vzrostou. Pokud z něho chtějí Hanáci vymáčknout co nejvíc, měl by být nejvytěžovanějším hráčem týmu. V posledním ročníku byl s časem 19:42 druhý za kapitánem Jiřím Ondruškem (20:38).

Stabilní výkony mu vynesly první starty v reprezentaci. Ve čtyřech utkáních zapsal tři asistence a byl i v širším kádru pro mistrovství světa, do finální nominace se nakonec nevešel. Má však našlápnuto k tomu, aby na příštím šampionátu už nechyběl. Model deníku Sport a webu iSport.cz predikuje, že bude mezi TOP 5 obránci sezony.

S Olomoucí má Jakub Sirota podle serveru eliteprospects.com podepsaný kontrakt do konce sezony 2024/25. Už během ní o něj určitě budou mít zájem ty nejambicióznější celky nejen v Česku, ale i v Evropě.

Síla kádru

V níže vyobrazené grafice naleznete projekci ofenzivy a defenzivy jednotlivých hráčů týmu na sezonu 2024/25. Jde o model deníku Sport a webu iSport.cz, který je tvořen na základě posledních třech sezon.

Pokud k hráči nemáme z předešlých sezon žádná data (převážně jde o nové hráče ze zahraničí a mladé hokejisty), projekce k nim nemohla být vytvořena.

U brankářů se vyobrazuje pouze jedna hodnota, která naznačuje, jak si gólman povede ve všech herních situacích. Útočníci a obránci jsou hodnoceni zvlášť. Hodnoty jsou vyjádřeny v percentilech, přičemž 1 znamená nejhorší, 99 naopak nejlepší.

Přípravné zápasy