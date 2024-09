Pozor na Moru! Fridrich po přípravě: Nechceme se vznášet do oblak

Evergreen posledních sezon? Podceňovaná Olomouc, která překonává předsezonní predikce. Není náhoda, že Hanáci postoupili sedmkrát za sebou do play off, přičemž pouze ve dvou případech vypadli už v předkole. Možná nenápadná, ale zároveň velmi systematická práce trenérů Jana Tomajka a Róberta Petrovického může ohromit i v blížícím se ročníku. Zatím vše vychází, kohouti totiž vyhráli šest ze sedmi přípravných utkání. „Dokážeme zvládat těžké a vyrovnané zápasy, to se může hodit,“ ví útočník Petr Fridrich.

Olomouc porazila Zvolen, Přerov, bratislavský Slovan, Kometu a dvakrát Vítkovice. Na ledě Ostravanů slavila výhru 5:2, v domácí odvetě uspěla v nájezdech. Jedním gólem přispěl i exvítkovický Petr Fridrich, který hrál proti mateřskému celku vůbec poprvé v kariéře. Mezi střelce se dokonce zapsal hned při prvním střídání.

„Těšil jsem se, ale snažil jsem se to brát jako normální zápas. Ve Vítkovicích jsem strávil celou dosavadní kariéru, šel jsem do toho s pokorou,“ hlásil čtyřiadvacetiletý forvard, jenž Hanáky v létě posílil spolu s Martinem Kohoutem, Jakubem Doktorem a Markem Korenčíkem. V porovnání s konkurencí možná tato jména nepůsobí příliš zvučně, v Olomouci ale moc dobře vědí, koho si do týmu přivádějí.

Korenčík se zkušenostmi z americké univerzitní ligy chce navázat na Jakuba Sirotu, který před rokem dorazil právě z NCAA. Příchod Martina Kohouta naopak může mít paralelu v Silvesteru Kuskovi, s nímž před lety přestala počítat Kometa. Jen o pár měsíců později se ale ze slovenského útočníka stal klíčový hráč, bez kterého si olomoučtí trenéři stěží dokáží představit sestavu.

Tomajkův tým tentokrát vystrkuje růžky už v přípravě, doma vyhrál pětkrát v řadě. Ostatním vysílá varování, že na Hané to znovu nebude jednoduché. „Nechceme se vznášet do oblak, protože někdy to bývá tak, že příprava se vydaří, ale pak přijde extraliga a nejde to,“ krotil euforii Fridrich.

„Chceme vyhrávat každý zápas. S tímto ale chodíme také do tréninků, kde toužíme uspět ve všech soutěžích. Celé to ale začíná až 18. září,“ připomněl rychlonohý křídelník, který v dresu Mory skóroval podruhé.

Fridrichův povedený start v novém působišti chválí i olomoucký asistent Róbert Petrovický. „Je to pracovitý kluk, který dělá přesně to, co po něm chceme. Řekl bych, že má takový diamant, kterým je střela. Má ji přesnou a pohotovou. Když má tu možnost, musí víc střílet, prostě toho využít. Jsou tam dvě tři věci, na kterých musí zapracovat, ale jinak si vede velmi dobře. Může u nás nastartovat talent, který v sobě má.“

Opory v Pláškovi a Narátilovi

Hanáci těží i z velkého potenciálu Karla Pláška či Jakuba Navrátila, kteří postupně přebírají klíčové role po zkušenějších Lukáši Nahodilovi a Janu Knotkovi. Navrátil svůj um naplno ukázal už v minulé sezoně, v níž zapsal 37 kanadských bodů v základní části. V přípravě proti Slovanu Bratislava navíc vystřihl parádně provedený „Michigan“.

Snad jediné, čeho se Mora skutečně obává, je marodka. V předešlých sezonách jí v některých fázích scházelo až deset hráčů. Do domácí přípravy s Vítkovicemi nezasáhli Rok Macuh, Michal Kunc, Alex Rašner a Jan Švrček.

„U Rokyho (Roka Macuha) je tam takový otřes mozku, ale my věříme, že příští týden už bude s námi. Ostatní kluci mají něco natáhnuté, není to nic vážného. Všichni dostanou pár dnů odpočinek a pak se do toho zpátky dostanou,“ potvrdil Petrovický.

Nějakou dobu bude kvůli zranění scházet brankář Branislav Konrád, proto Olomoučtí přivedli na výpomoc zkušeného Matěje Machovského. V případě nouze mohou sáhnout i po útočnících Ministrovi, Menšíkovi, Máchovi a Klimkovi, kteří mají vyřízené střídavé starty do první ligy.

Změny v kádru před sezonou 2024/25

Příchody: Matěj Machovský (brankář, Vítkovice), Marek Korenčík (obránce, Michalovce), Jakub Doktor (útočník, Frýdek-Místek), Martin Kohout (útočník, Kometa Brno), Petr Fridrich (útočník, Vítkovice)

Odchody: Jan Bambula (útočník, Vítkovice), Aron Chmielewski (útočník, Liptovský Mikuláš), Lukáš Kucsera (útočník, Frýdek-Místek)

Výsledky v přípravě:

Olomouc - Zvolen 2:0

Slovan Bratislava - Olomouc 4:2

Olomouc - Přerov 5:1

Olomouc - Kometa Brno 2:1

Vítkovice - Olomouc 2:5

Olomouc - Slovan Bratislava 4:0

Olomouc - Vítkovice 3:2 po náj.

