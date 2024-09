Sázka na jiné hvězdy: Zohorna dostal v Dynamu skromnější roli. Ukáže čas...

Neocitá se pod enormním tlakem, že by nekonečné roky čekal na titul a všichni na něj hleděli, kdy jej konečně doručí. Tomáš Zohorna díky obsahu hokejového životopisu nemusí přesvědčovat, že umí. Nové je však to, že v příští extraligové sezoně – minimálně na jejím začátku – nebude brán za šéfa týmu a nepostradatelný článek. Tak jako kdysi. Do popředí poskočily jiné akvizice. Trochu se čeká na vývoj sezony. „Ale teď jsem tu, chci pomoci a chci hrát,“ zdůrazňuje šestatřicetiletý centr.

Aby to nebylo špatně pochopeno. Role Tomáše Zohorny má být skromnější než kdy dříve, ovšem stále důležitá. Jeho snažení už zřejmě nespolyká tolik času jako dřív, ovšem bylo by bláhové se domnívat, že si svoje neodvede. Na placu, v kabině. Navíc může z lehkého zákrytu později vyskočit a srovnat se do první frontové linie vedle Romana Červenky, Lukáše Sedláka, Martina Kauta nebo Jiřího Smejkala. Anebo místo někoho z nich. Nikdy nevíte.

V Pardubicích vždy platil za šikovného, poctivého borečka, však už před 14, respektive 12 lety slavil s extraligovým pohárem v rukou. Tehdejší trenéři měli důvod mládenci z Havlíčkova Brodu důvěřovat, zvládal perfektně úkoly směrem vpřed i vzad, odjakživa uměl otravovat a prudit soupeře, čím dál šikovněji si počínal při ofenzivních manévrech.

Bylo otázkou času, kdy se prodere do národního týmu. Kolem pětadvacátého roku dostal první příležitost a z mezinárodního rychlíku na dlouhá léta nevyskočil, až po deseti letech perfektních služeb. Rádi jej měli v ruském Chabarovsku, kde rozdával fortel skoro šest sezon po sobě. Návrat domů poté dával logiku.

Sázka na jiné hvězdy

Čekalo se, kdy tým postavený kolem náčelníka Tomáše Zohorny doveze na Perštýnské náměstí vysněný Masarykův pohár. Z posledních dvou ročníků vytekl na stůl bronz pod Radimem Rulíkem a letos stříbro pod dohledem Marka Zadina. Pěkné, leč svým způsobem nedostatečné vzhledem k obřím ambicím klubu majitele Petra Dědka.

Nastalo velké letní zbrojení v podobě dotažení Jiřího Smejkala a následně exploze bomby v naservírování Romana Červenky, posilovalo se i na beku.

Otevřené zůstává, zda Zohorna zůstane v ročníku v trojce s Lukášem Radilem a Robertem Kousalem. Ve čtvrtek proti Fehérváru kouč Zadina trio rozpojil, v sobotu znovu obnovil, důvodem však bylo i Smejkalovo zranění z pálivého maďarského guláše.

Pro Zohornu je klíčové, aby tým šlapal a on celý ten stroj podporoval vysokou a stabilní výkonností. Nemusí na ostatní vzhlížet z piedestalu odskočeného plejera, za kluky z plakátu jsou jiní. Brát to musí jako profesionál, není prvním ani posledním hokejistou, jenž je v přímém přenosu svědkem velké sázky na jiné hvězdy. Ale třeba sobotní duel s Tapparou ukázal, čím vším může přispět. Třeba gólem v oslabení, precizní prací v menšině. Tady právě trenérovi a lidem z vedení ukazujete, jak moc důležití, ba nepostradatelní pořád jste. „Tituly už jsou docela dávno, chci udělat všechno pro to, abychom zvítězili. Tým je nabitý, já jsem rád za každou roli, parta je skvělá, kluci suproví, jsem v té kabině rád,“ poví vám Tomáš Zohorna na úvod tématu o jeho budoucnosti v Dynamu.

V zákulisí se ví, že v minulé sezoně byl nabízen k výměně, nedošlo na ni. Ale někde uvnitř sebe z toho dvakrát nejásáte. Samozřejmě, pokud sám nežádáte o změnu adresy.

Nejstarší z unikátního bratrského hokejového tria dělá dobře, že ne úplně vyjasněné budoucnosti nedává přehnanou důležitost. Prostě a úplně jednoduše: nějak se to vystříbří… „Tohle jsou všechno otázky do sezony, jak to všechno dál půjde. Ale jsem tu, chci pomoci a chci hrát,“ dává najevo, že šichtě dává 100 procent.

Červenka je borec

Někdy holt vlastní ego musíte dát na stranu a uvažovat jinak. „Všichni chceme strávit co nejvíc času na ledě a co nejvíc pomáhat týmu,“ nadechne se Zohorna a pokračuje: „Pak jde o to, jestli tu je člověk rád, zda je schopen obětovat svůj čas pro druhé, abychom případně došli k vítězství spíš. Ukáže čas v sezoně. Teď jsme tu všichni nastavení tak, že chceme vyhrávat,“ nabízí svůj mindset.

Navíc, predikce jsou jedna věc, realita dost často vše mění. Všechno nalinkované se může otočit o 180 stupňů. „Přesně,“ reaguje na to Zohorna.

A co kouč Marek Zadina? Jaké on vymyslel úkoly čtyřnásobnému účastníkovi MS do nové sezony? Muž, pro nějž je klíčový triumf týmu a nikoli osobní záležitosti každého jednotlivce? „Víme, že Tomáš je výborný a velmi zkušený centr. My si musíme připravit víc variant do sezony, v sestavě časem přijdou úpravy a korekce. Máme natolik zkušený tým, že když poskládáme všechny čtyři lajny, jsem si jistý, že to jako celek bude fungovat a kluci si navzájem vyhoví. Zároveň platí, že každý musí přijmout svou roli a musí se s ní smířit,“ poví k věci.

Někoho možná napadne, že „místní“ Tomáš Zohorna by třeba na „náplavu“ Romana Červenku a další mohl žárlit, s tím ovšem na něj nechoďte. Kdo to má v hlavě dobře poskládané a vidí, že přichází borec světových kvalit, je za něj rád. „Všichni víme, o koho jde, na mistrovství světa to zas ukázal. Roman je skvělý kluk i hráč s ohledem na jeho věk a jsme určitě všichni rádi, že ho tady máme,“ zakončí Zohorna.

Zohorna v číslech

Extraliga: 577 296 (123+173)

577 296 (123+173) KHL: 318 - 166 (65+101)

318 - 166 (65+101) SHL: 61 - 39 (14+25)

61 - 39 (14+25) Reprezentace: 114 - 37 (17+20)

114 - 37 (17+20) MS a ZOH: 40 - 8 (5+3)

