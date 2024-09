Vítkovice reagují na hradecký trest: Výsměch i plivnutí do tváře. Co dál?

Byli blízko k tomu, aby jako první tým v historii extraligového play off otočili sérii ze stavu 0:3 na zápasy. V rozhodujícím sedmém semifinále ale vítkovické hokejisty zmrazil v prodloužení Oliver Okuliar, který královéhradecký Mountfield poprvé v historii poslal do finále. Když zklamání přebolelo, v květnu přišel šok. Vyšlo totiž najevo, že tři hráči Východočechů byli pozitivně testováni na zakázanou látku. Definitivní dohru má celá kauza až o téměř šestnáct měsíců později. Konečné resumé? Pokuta ve výši dvou milionů korun spolu s kontumací čtvrtého zápasu, ve kterém se hříšnici provinili. A ve Vítkovicích se diví...

„Žádné zadostiučinění to pro nás určitě není, je to spíše výsměch. Po roce a půl jsme se dozvěděli, že Hradec dostane finanční pokutu, která je směšná. Když se naplní celá hala, je to zaplacené,“ soptil sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Inkriminované utkání proběhlo 9. dubna, po němž tři náhodně vybraní hráči Hradce Králové Kevin Klíma, Martin Štohanzl a Graeme McCormack byli pozitivně testováni na doping. U hokejistů byla odhalena přítomnost zakázaných látek 1,5-dimethylhexylamin, heptaminol a oxilofrin, které se jim do těla dostaly z výživového doplňku. Podle právního zástupce Jana Štovíčka je obsahoval volně dostupný potravinový doplněk Mesomorph V4.

Šimíček: Není to fér. Vůči fanouškům i partnerům

Obránce McCormack i útočníci Klíma se Štohanzlem dostali od Národního rozhodčího soudu shodně desetiměsíční trest od data pozitivního nálezu a 9. února se mohli vrátit do hry. Klíma s McCormackem dohráli v barvách Mountfieldu zbytek sezony, v předkole pomohli vyřadit právě Vítkovice poměrem 3:0 na zápasy. „To ale není gró celé věci, nám jde o princip, aby se to příště nemohlo opakovat,“ poukázal Šimíček.

Finální verdikt padl týden před startem nové sezony. Disciplinární komise Tipsport extraligy Hradci napařila pokutu ve výši dvou milionů korun a zpětně rozhodla o kontumaci čtvrtého zápasu série, který ale Ostravané stejně vyhráli 2:1.

„Uvidíme, jak s tím naložíme. Zatím nevím, jestli máme nárok se odvolat a jak můžeme případně postupovat. Výsledek je ten, že s tím spokojení nejsme. Vůči našim partnerům a fanouškům to není fér,“ doplnil vítkovický šéf.

„Nejde nám o to, abychom medaile dostali my, ale aby byl konkrétní tým potrestán. Vlastně to říká: ‚berte doping a za dva roky se to vyřeší‘. Můžete vyhrát zlato a pořád ho budete mít. Je úplně jedno, že byl kontumován zápas, ve kterém jsme vyhráli, protože ti hráči dále nastupovali. Mohlo to být všechno jinak. Když přijde dopingovka, vezme tři hráče a všichni jsou pozitivní, tak je něco špatně,“ dodal Šimíček.

Se závěrem disciplinární komise nebyl spokojen ani kapitán Ostravanů Juraj Mikuš. „Za mě je to smutné v tak férovém sportu jako je hokej, kde soupeře respektujete, a pak zjistíte, že hráči proti kterým jste nastupovali, dopovali. Je to výsměch i plivnutí do tváře, které se nijak nepotrestalo,“ kroutil hlavou slovenský zadák.

