Duda na tom trvá: Pardubice? Konečně získají titul, nebo jsou žaludi

Série hokejových podcastů Zimák nabírá na kadenci, před blížícím se startem extraligy nabízíme každý den nový díl. V nejčerstvější sadě jsme pro vás připravili velkou predikci a detailní pohled do kuchyní všech čtrnácti účastníků. Radek Duda se Zbyňkem Irglem a Miroslavem Horákem rozebírají šance, možnosti, plusy a minusy horkých favoritů i dalších lovců satisfakce, kteří by se mohli kolosům přiblížit.

První díl velkého PREVIEW řeší situaci v týmech Pardubic, Třince, Sparty, Komety, Liberce a Českých Budějovic.

Největší prostor logicky dostávají ústřední favorité velké trojky. Jako vždy otevřený Radek Duda se s tím ani nyní moc nepáral, vedle jasných argumentů vytasil i přísné příměry.

Dynamo Petra Dědka vnímá jako největšího aspiranta a taky nutného držitele Masarykova poháru. „Už jsem to někde říkal, ale jestli Pardubice nevyhrají titul, ať se na mě nezlobí, jsou to žaludi. Řekněme si to na rovinu, tak to prostě je a nemůže to jinak být,“ pálí bývalý reprezentační a dlouholetý extraligový útočník, nyní dovednostní kouč a mentor.

Zbyněk Irgl upozorňuje na případnou odezvu na české poměry neskutečně nadupaného kádru. „Aby nosiči vody nebyli otrávení, že se moc nedostanou na led a moc si nezahrají. Může to lehce narušit atmosféru v týmu. Největší slabinu vidím na trenérském postu,“ tvrdí vicemistr světa z Rigy, dlouholetý hráč KHL, jenž vysvětluje do detailu, o co svůj názor opírá. A proč je na tom lépe třeba Třinec. Jemuž fandí, což nepopírá.

Doprovodným tématem je i štědrost klubových mecenášů. Nejvyšší česká soutěž se rok za rokem posouvá výš a výš. „Je neskutečné, kam jsme se dostali rozpočty,“ zírá Irgl. „Po Rusku máme nejlíp placenou ligu v Evropě. Tipl bych si, že jsme v globálu na stejné úrovni jako Švýcarsko. Hodně to ovlivňuje plat Romana Červenky, který je extrémní nejen na naši soutěž, ale v celé Evropě. Ani platy v KHL nedosahují rozměrů, jako má smlouva Červuse,“ upozorňuje znalec ruského hokejového prostředí. „V nynějším Rusku, kde šly platy dolů, je extrémní plat 90 milionů rublů, to má pár lidí. Červus by určitě byl platově mezi TOP 5 nebo TOP 10 v KHL.“

A Radek Duda se připojuje s další hláškou: „Nikdo jako Roman není takhle placený ve Švýcarsku ani ve Švédsku. Je to takový hokejový Mayweather. Kamkoli přijde, dělá hrozné pytle,“ směje se Červenkův bývalý parťák a spolupracovník na bázi individuálního tréninku.

Mezi experty Zimáku dojde řeč i na to, proč nemá Třinec co ztratit a proč může odehrát základní část úplně na pohodu, co by mohlo brzdit Spartu v sezoně, v níž potřebuje uhrát finále a nejlépe samozřejmě vyhrát… „Znepokojuje mě, jak starý mančaft Sparta má. Je nejstarší v extralize. Něco to značí. Možná jeden, dva roky, a budeš muset jí do přestavby,“ míní Duda, mimochodem bývalý hráč pražského S.

Zbyněk Irgl zmiňuje absenci ryzích sparťanů, s nimiž pražský soubor v minulosti vyhrával. „Dřív Sparta strašně těžila ze sparťanského jádra, historicky vždycky, tahali to Pražáci. Dnes je to pryč.“ Ale podívali jsme se obšírně i do šatny Českých Budějovic, které si věří na průnik do semifinále, důkladný rozbor potkal neméně ambiciózní Liberec. V pátek přijdou na řadu další extraligové celky...

Celý první díl extraligového Preview najdete na www.zimakpodcast.cz