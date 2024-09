Lídr Kaše zůstal. Litvínov chce s novou obranou zopakovat minulou sezonu

Model deníku Sport a webu iSport.cz vypočítal, že Verva by měla nasbírat 78 bodů. Tedy o pět bodů méně než minulý ročník a znamenalo by to boj o 6. místo společně s Českými Budějovicemi a Vítkovicemi.

Změny v kádru

Příchody: Maxim Čajkovič (útočník, 23 let); František Gajdoš (obránce, 23 let); Josef Jícha (útočník, 27 let); Jared McIsaac (obránce, 24 let); Matěj Pekař (útočník, 24 let); Adam Polášek (obránce, 33 let); Filip Sandberg (útočník, 30 let); Lukáš Vopelka (útočník, 28 let)

Odchody: Jindřich Abdul (útočník, 28 let); Patrik Demel (obránce, 28 let); Janis Jaks (obránce, 29 let); Liam Kirk (útočník, 24 let); Lukáš Klika (brankář, 21 let); Andrej Kudrna (útočník, 33 let); Marek Slavík (útočník, 21 let); Radim Šalda (obránce, 25 let); Lukáš Válek (útočník, 30 let)