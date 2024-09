Olomoucký Fürst: Rozhodčí mě stáli už tolik peněz. Blíží se konec plecharény?

Konkrétní ambice od něj klasicky neuslyšíte, ale co se týče rozpočtu, udělá výjimku. „Pohybuje se někde v rozmezí 65 až 75 milionů,“ odkrývá Erik Fürst, generální manažer HC Olomouc, částku, která Moru řadí k nejskromnějším adresám v extralize. Z pohledu Hanáků jde nicméně o lepší časy, i díky nim si mohou dovolit nadstandardně platit tři zkušené brankáře, což Fürst v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport přiznává. Nicméně co se zázemí týče, pořád „kohouti“ strádají.

Nezatéká v těchto deštivých dnech do rezavé a děravé plecharény?

„Nic takového se neděje, zatím je vše v naprostém pořádku. Sebemenší problém nikde není.“

A jinde v extralize? Neřeší se odložení utkání?

„Ke mně zatím nedoletěla žádná taková informace. V této soutěži nikdo neavizoval, že by chtěl něco odkládat nebo překládat.“

Jak se vyvíjí situace kolem rekonstrukce zimáku či stavby nové arény?

„Neumím na to úplně odpovědět, protože to není věc, o které bychom měli a mohli rozhodovat my. Soukromě bych si strašně přál, aby se něco podobného začalo dít. Když se podíváme kolem dokola, tak Jihlava má novou arénu, Brno, Ostrava... Jen Olomouc jako krajské město, šesté největší v republice, má jednu ledovou plochu. To je problém i ve vztahu k mládeži. Město by si arénu zasloužilo už jen díky těm sportovně-kulturním akcím, které by se tam mohly odehrávat. Ale to není otázka na mě. My si to akorát přejeme, ať tak či tak nebo ještě jinak. Ale ať tu je důstojný stánek, který k takovému městu patří.“

Už je to téměř rok, kdy jsem téma projektu miliardáře Richarda Morávka zpracovával. Od té doby se toho moc neposunulo. Přitom jste řekl, že co se týče budoucnosti, je pro olomoucký hokej maximálně tato sezona, která začne, asi poslední možnou v daném stavu.

„Pořád věřím v to, že město s investorem najde nějakou společnou řeč a cestu. Protože nevidím jiný směr, jakým by se to mělo ubírat, aby to bylo ku prospěchu sportu. Máme průměrnou návštěvu kolem pěti tisíc s opravdu dobrými fanoušky. Každý tým sice říká, že má ty nejlepší příznivce, ale já si těch našich vážím, že kluky nevypískávají ani po prohrách či špatných výkonech. Vždy je podporují. Proto si myslím, že tohle publikum si dlouhodobě zaslouží trošičku lepší a kulturnější prostředí.“

Richard Morávek neztrácí energii, co se týče plánů se stavbou nové arény? Před rokem v rozhovoru pro deník Sport řekl, že když to nedopadne, má s pozemkem variantu B. A donekonečna asi čekat nebude.

„Na tuto otázku vůbec neumím odpovědět, protože s panem Morávkem nekonzultuji jeho obchodní záležitosti a už vůbec ne jeho nálady. Nicméně za mě by byla velká škoda, kdyby se od toho upustilo a zase tady nic nebylo. Víte, já se o tom můžu bavit optikou mých let (63). Nevím, jestli jsem schopný se hokejově dožít něčeho takového, ale další generace by si opravdu zasloužily kvalitní zázemí pro jakýkoli sport nebo kulturní akci.“

Juniorka ani dorost už nehrají nejvyšší soutěž, což je zřejmě pro klub problém...

„Nevím, jestli bychom tu otázku měli rozvíjet, protože je to na dlouho. Prostě teď momentálně mládež není, tak se musíte zařídit jinak a brát z jiných zdrojů. Samozřejmě je to škoda, ale je to kvůli již zmiňovaným tréninkovým podmínkám. S jednou plochou moc velké zázraky dělat nejde. Práce trenérů je kvalitní, ale nikdo není Copperfield, aby něco vyčaroval. Fotbal si můžete zahrát na asfaltu, ale dokud nezamrznou Poděbrady, hokejově toho moc bokem nenatrénujete.“

Proto někteří mladíci odešli?

„Dělo se to už v průběhu několika po sobě jdoucích sezon. Když nastane odliv klíčových hráčů, takhle to dopadá... Ale pokud mají jinde výrazně lepší podmínky, nikdo se jim divit nemůže.“

Mrzí vás, že se nepovedlo angažmá Arona Chmielewského, který před rokem dorazil coby nejzvučnější posila?

„Nevím, jestli mrzí nebo nemrzí, prostě to tak ve sportu je. Nevyšlo to jemu, ale ani nám. Byla to společná věc. Hokejový život jde dál, přejeme mu hodně úspěchů.“

Zase vás naopak může těšit, že pokračuje Jakub Sirota, kometa předchozího ročníku.

„Nebylo těžké ho udržet, protože měl podepsanou smlouvu. Věděli jsme, že je velice šikovný. Má před sebou budoucnost, teď však musí výkonnost potvrdit a udělat další progres.“

A pak třeba přijde Petr Dědek a podepíše ho za raketu do Pardubic...

„To je život. Víte, jak se to říká s tím silnějším psem... (úsměv) Pro sport je určitě dobře, že jsou tady subjekty, které jsou ochotné do toho dávat peníze. Ale peníze hokej nehrají.“

Máte nyní v Branislavu Konrádovi, Jakubu Sedláčkovi a Matěji Machovskému nejlepší brankářskou trojici v historii HC Olomouc?

„Jestli to tak bude, se teprve uvidí. Strašně bych si přál, aby všichni tři byli v pořádku. Braňovi obzvlášť. Má už však nějaký věk, něco v životě zastavit nejde.“

Ale nejdražší jsou, ne?

„To stoprocentně.“

Všichni mají nicméně přes třicet let, nechtělo by to někoho perspektivnějšího, kdo by mohl po Konrádovi převzít dlouhodobě pozici jedničky?

„Víme o tom, snažíme se brankářskou situaci řešit. Nespíme, ale nemusíme ji řešit hekticky. Nic nás netlačí.“

Jaký máte rozpočet?

„Pohybuje se někde v rozmezí 65 až 75 milionů.“

Což se dá i s ohledem na nové partnery označit za zlatou éru olomouckého hokeje?

„Velice příjemné to samozřejmě je, nicméně pořád jsme v extraligovém suterénu. Simon Vejtasa dělá s partnery dobrou práci. Líbí se jim to. Nám vyhovuje, že se nepotýkáme s neustálým nedostatkem financí, jako to bylo předtím. Nemůžeme si dovolit to, co jiné bohaté kluby, ale situace je určitě veselejší.“

Promítne se to v ambicích?

„Nikdy ambice neříkám veřejně. Vždycky chceme začít tím, že se dostaneme do předkola play off. A pak se chceme dostat co nejdál.“

Poslední věc: co rozhodčí? Zažijete konečně poklidnou sezonu?

„Mě už to stálo tolik peněz, že je radši budu šetřit vnukovi. K rozhodčím už se vyjadřovat nebudu – minimálně do druhého kola.“