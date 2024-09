Dresy v extralize: Velký posun. Vládce Sparta, peklo Dynama či bizár z Brna

Video se připravuje ... Na první dobrou se sluší všem extraligovým klubům vyseknout poklonu. A to i těm, které nedopadly nejlépe. Loňská kritika byla leckdy drtivá - právem. Dresy mnohých hokejových klubů vypadaly jako cesta do grafického suterénu. Spíš než nejhrdější klubový emblém připomínaly nedůstojné reklamní letáky s křiklavě neladícími barvami. A všechny týmy, partneři a zastřešující organizace, si do jednoho nevoli fanoušků i odborníků vzali k srdci a odstranili ty nejhorší excesy. Některé kluby jdou na úplnou hranu toho, co je v Česku možné, a ani v porovnání s protějšky v NHL si vůbec nemusejí připadat trapně. Jinde byl progres složitější. Jak dopadly jednotlivé dresy? Podívejte se na tradiční hodnocení z dílny iSport.cz.

Dynamo Pardubice Hodnocení: 25 % Oproti minulé katastrofě je i tohle posun, což by bylo upřímně asi úplně cokoliv. Alespoň tmavé dresy splňují nějaké základní minimum. Znak klubu je našitý, přední strana má relativně sladěné barvy, byť je pořád totálně přeplácaná a čtyři loga společností s vazbou na majitele Petra Dědka nedodržují grafický manuál. Jakžtakž snesitelná jsou i záda nad číslovkou v modrém rámečku. Není to nic moc, ale třeba minulou sezonu by to obstálo, ačkoliv dvojitý límeček je stále ohyzdný. Nicméně to neznamená, že nové pardubické dresy jsou jakkoliv zvlášť povedené. Hlavní grafické peklo se odehrává na světlé variantě. Znovu reklamní poutač s paletou nejrůznějších barev. Stejně tak loga na zádech v rámečcích, která nekorespondují s barevnými motivy na zbytku dresů.

Kometa Brno Hodnocení: 25 % To nejhorší z minulé sezony se Kometě podařilo odstranit - sladily se barvy log sponzorů na přední straně tmavého i světlého dresu. Klubové logo je posunuto o něco výš tak, aby působilo o něco dominantněji. Jinak je ale brněnský dres stále příšerně zaneřáděný obřími nápisy rozmístěnými bez ladu a skladu. A aby toho nebylo málo, na spodní části přibyl čirý bizár - piktogramy, které mají odkazovat na městské a regionální symboly. Těžko šlo být ještě návodnější, dres opravdu není mapa pro turisty.

Bílí Tygři Liberec Hodnocení: 40 % Určitý dílčí progres. Liberec přece jen přesvědčil partnery alespoň na modré sadě, aby přistoupili na jednotnou inverzní bílou variantu. Zmizel tak rámeček Fortuny, byť na bílé variantě zůstává. Dres působí uhlazeněji, jednotněji, i světle modrou barvu Tipsportu na límečku se podařilo sladit s barvami na dresu vespod a na rukávech. Jenže za současných podmínek to spíš stejně vypadá jako úlitba sponzorům. Nápad s třemi tygřími drápy by mohl dopadnout dost divoce, ale jednoduché a ne zrovna nápadité barevné provedení doplňují ještě docela vkusně. Přesto je primární problém stále stejný. Dres je zbytečně obsypaný sponzory - viz Svijany i Syner z obou stran ramen. Nedotažené detaily jako nalepený rámeček Syneru na bílém dresu jsou snad jen dočasný exces. Ale je otázka, proč se ho nepodařilo nastálo inkorporovat už do marketingových videí při spuštění dresu.

Motor České Budějovice Hodnocení: 45 % Na první pohled totožná sada dresů jako v minulé sezoně? Zdání klame. Ďábel tkví v detailech. A ty Motor vypiloval zdatně. I když je podklad stejný, dotaženěji působí třeba našité kapitánské céčko nebo výrazné klubové logo. Navíc se podařilo sjednotit barvy extraligových sponzorů na rukávech a díky druhému našitému pruhu přes hruď je dres plnější. Bohužel ale českobudějovické trikoty stejně trpí tím, že se toho na nich odehrává až moc. Ať už log sponzorů nebo letopočtů v dolní části dresu. Výrazné je to hlavně na žluté sadě, ve které se barvy partnerů sladit nepodařilo. Přetrvává navíc bleděmodrý límeček okolo krku.

Vítkovice Hodnocení: 45 % V lecčems je to ze strany Vítkovic objektivně posun kupředu. Se současnou variantou partnersky obloženého límečku je vždy lepší mít tkaničky okolo krku. Ubylo množství sponzorů, ještě víc se myslelo na sladění barev u nápisů. Logo klubu je dominantní a kvalitně zpracované. A teď to negativnější - zmizel rytíř Vítek, na kterého si potrpěli nejen fanoušci. Vzoru dresu se nedá upřít odvaha, ale je příliš přeplácaný a nečitelný. Velké písmeno V na hrudi, které odkazuje na 90. léta, zanikne ve změti dalších motivů, které trochu připomínají plastická trika s falešnými svaly.

Mladá Boleslav Hodnocení: 50 % V teorii by tady měla být většina věcí v pořádku. Minimum sponzorů, alespoň jedna verze s jednobarevnými logy jak na přední a zadní straně, tak na límečku a rukávech. Jenže to není celá část příběhu. Dresy by měly být samy o sobě povedené. A tyhle nijak zvlášť nejsou. Mladoboleslavským trikotům chybí nějaký výraznější nápad, logo klubu je opět nepochopitelně jen na ramenou. A to, i když se zvlášť kvůli jedinému sponzorovi na přední části vysloveně nabízí, aby ho tam Mladá Boleslav přesunula. Světle-modrý límec do bílo-zelené varianty pak vyloženě bije do očí. Promarněná příležitost.

Olomouc Hodnocení: 55 % Olomoucké dresy už minulou sezonu patřily k tomu povedenějšímu v extralize. A Hanáci se rozhodli úspěšný mustr neopustit, ale ještě ho vylepšit. K dominantám města vyvedeným ve spodní části dresu designéři ještě přidali červenobílé motivy a pruhy. Vydařená je typografie čísel a jmenovek na zadní straně. Pozitivní extraligové trendy se propsaly do olomouckého venkovního dresu - jednobarevná loga sponzorů, a to i včetně symboliky Tipsportu na límečku. Má to ale háček - jediná Komerční banka zůstává ve svých barvách. To i u dalších extraligových dresů, ale tady je to ještě víc znát kvůli inverznímu pruhu na rukávu. A horší je to s méně čistou domácí sadou. Dojem kazí přežitý klubový odznak. A hnidopišsky už by se možná nabízelo po třech letech přijít s novým nápadem na hlavní motiv dresu.

Rytíři Kladno Hodnocení: 50 % Takhle už by to šlo. Sám o sobě nebyl základní motiv kladenského dresu vůbec špatný ani minulý ročník, pruhy okolo loga ve spodní části dresu fungovaly velmi stylově. Problém bylo to, co se odehrávalo nad nimi. Rámečky, nesymetrické umístění log, nedostatečné vzdálenosti od jednotlivých prvků. Na tom se v Kladně zapracovalo. Stoleté výročí klubu Rytíři pojali na dresech velmi obstojně - vyšívanými detaily s logem, kapitánským céčkem nebo čísly, trikot je mnohem plastičtější. Bohužel nášivky sponzorů celý dojem dost hyzdí. Dala se pohlídat i jiná zdánlivá drobnost, a sice bledě modrý límeček kolem krku.

Mountfield HK Hodnocení: 60 % Trochu podobný příběh jako u celé řady dalších extraligových klubů. Škoda, že Hradec Králové neprokázal stejnou odvahu u bílé varianty jako u tmavé a alternativní. Klub v tomto případě provedl největší množství ústupků sponzorům ohledně rámečků a barevnosti, a i kvůli tomu vyznívá bílá sada jako poměrně fádní. Ve světle skvělé černé varianty a velmi povedené červené vypadá právě venkovní sada jako úlitba sponzorům na všech frontách. Když šlo sladit barvy jinde, proč tady najednou musejí být rámečky na trenkách a zůstává modrý límeček? Nezbývá než litovat, jinak by byly hradecké dresy ještě výš.

Karlovy Vary Hodnocení: 60 % Skokan roku. Jednotnější a kompaktnější rozložení log a hlavních motivů hned dodává dresu úplně jiný dojem než minulou sezonu. V době vzniku článku ještě neznáme tmavou variantu, ale i světlá dobře pracuje s vyšitým klubovým logem (jednou z největších grafických devíz v extralize), světle šedá barva je citlivě vsazená, dresy se obešly bez modrého límečku. Škoda jen nesladěných barev sponzorů na přední straně. Uvidíme, co alternativní verze dresu, možná pak Karlovy Vary poputují ještě výš.

Litvínov Hodnocení: 65 % Dres na minulou sezonu byl nápaditější, třeba motivy kolem pasu a tkaničkami u krku. Ale o fous převáží nynější trikoty. Venkovní světlá varianta není vyvedena v bílé, nýbrž v tradiční klubové žluté barvě. Je vidět, že si klub dal záležet na komunikaci s partnery - má sladěné barvy u límečků a obešel se bez rámečků na rukávech. Jen je škoda, že stejnou péči, jakou dostalo velkoryse vyšité logo titulárního partnera, nevěnoval klub i vyšití klubového znaku. Je to jen dokreslení problému s klubovou identitou, do které titulární partner Orlen zahryznul podle fanoušků až moc.

Oceláři Třinec Hodnocení: 70 % V zásadě stejná verze dresů jako v minulé sezoně. Hlavním motivem jsou třinecké symboly města ve spodní části. Co se změnilo, je jednobarevnost log všech partnerů na venkovním dresu, který opět patří k tomu nejlepšímu v extralize. Jinak by si bílý i červený trikot možná zasloužil víc drobných a dotažených detailů. Zvlášť světlá verze působí dost unyle s modrým límečkem a velkými logy partnerů na rukávech. Co ale Oceláři dovedli do dokonalosti, je alternativní černá verze. Tohle je perfektně dotažený dres, kterému v rámci možností takřka není co vytknout - čistá práce s jednobarevnými logy a skvěle vyladěným bílým rámováním klubového znaku.

Plzeň Hodnocení: 75 % Jako vždy precizní práce od klubu, který vždy pracoval s vizuální složkou progresivně, ačkoliv je „jen” regionální a rozhodně nedisponuje nejvyšším rozpočtem. Dresům je v rámci možností málo co vytknout - našitá čísla i logo Škody, skvělé detaily jako opět stylové tkaničky kolem krku, čisté trenky bez sponzorů a logo na holeni. Možná jen přechod od horní tmavé do dolní světle modré je až příliš výrazný, stačilo by méně odstínů. Bylo možné se obejít od světle modrého límce okolo krku. Ale jinak se Plzni vydařila i světlá verze dresu oproti jiným klubům, které problematicky slaďovaly barvy partnerů na bílém podkladu. Pět procent nad Třincem dostávají Indiáni za odvážnou a netradiční foto i video prezentaci.