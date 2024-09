Pardubice smetly Kladno 5:1, Jágr i Červenka bodovali. Kometa padla

Úspěšný start bez větších obtíží. Hokejisté Pardubic zahájili novou sezonu Tipsport extraligy jasným vítězstvím 5:1 nad Kladnem. Rytířům nepomohl ani Jaromír Jágr, který si připsal asistenci na jediném gólu. Bodoval i Roman Červenka (0+2). Vstup do ročníku se nepovedl brněnské Kometě, která doma padla 1:2 s Libercem. Litvínov přestřílel Hradec Králové 4:2. České Budějovice vynulovaly Karlovy Vary 3:0. Mladá Boleslav po obratu vyhrála 4:2 nad Olomoucí. Otočka se podařila rovněž Plzni, která porazila Vítkovice 3:2 v prodloužení. Sport Magazín +PLUS k nové sezoně extraligy už v pátek v deníku Sport.

Červenka přispěl ke Kautově řádění

Diváci v Pardubicích před utkáním ještě jednou tleskali mistrům světa z letošního roku. Trojici v dresu Dynama ve složení Červenka, Sedlák a Hájek gratulovali na ledě členové legendární formace Martinec - Novák - Šťastný.

Pak už domácí tým zahájil nový extraligový ročník proti Kladnu, v jehož sestavě nechyběl už od úvodu sezony Jágr. Právě hrající majitel Rytířů byl u slibného úvodu svého týmu, po závaru v 5. minutě ale Willa nepřekonal. O pár chvil později udeřili Pardubičtí, když Sedlák zakončil výjezd před branku ideální přihrávkou na Smejkala, jenž vstřelil první gól zápasu. Početní výhody na obou stranách nebyly využity, až v 19. minutě našel Radil Kousala, který sám před Brízgalou nezaváhal a zvýšil na 2:0.

Ve druhé třetině byla převaha Dynama už znatelnější. Další přesný zásah nejprve přidal Kaut, jehož v prostoru kruhu našel Kousal. O dvě minuty později pak zblízka zakončil kapitán Sedlák, Pardubice už vedly 4:0. Nic na tom nezměnila ani příležitost Kladna, v níž se objevil Pytlík.

Rytíři se prosadili ve třetí třetině, když se po souhře v přesilovce a následné dorážce prosadil Filip. Ve 47. minutě byli vyloučeni současně dva hráči Kladna. Východočeši hráli dvojnásobnou přesilovku, kterou po minutě využil přesnou trefou Kaut.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:36. Smejkal, 18:05. R. Kousal, 28:19. Kaut, 30:27. Sedlák, 47:44. Kaut Hosté: 42:15. Filip Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Hájek, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, D. Musil, Houdek – Smejkal, Sedlák (C), Červenka (A) – Radil, R. Kousal, Kaut – Paulovič, T. Zohorna, Herčík – Mandát, Poulíček, Vondráček. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka (A) – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Filip, Pytlík – S. Redlich, Bláha, Strnad – Straka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Hynek, Svoboda Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9982 diváků

Kosovo snížení přišlo pozdě

Po státní hymně se šlo do úvodního zápasu sezony a dlouho se čekalo na první šanci. Hra byla z obou stran kostrbatá, oba týmy se hledaly. Avšak první příležitost byla už gólová. Z pravého kruhu si vybruslil do palebné pozice hostující Lantoši a přesnou střelou do šibenice překonal brankáře Postavu.

Následně mohl udeřit obránce Melancon, který dostal příliš mnoho prostoru mezi kruhy, ale Postava předvedl skvělý zákrok lapačkou a podržel svůj tým. Jenže třetí střela byla znovu gólová a prosadil se Faško-Rudáš, jenž všechny zaskočil přesnou střelou pod horní tyč.

Kometa se na nepříjemný úvod třetiny snažila ihned reagovat, Cingel mohl snížit, ale po samostatné akci trefil jen výstroj Kváči. Blízko brance byla i slovenská dvojice Pospíšil, tečující Marcinko a také Flek, ale Liberec odolal.

Obraz hry se nezměnil ani ve druhé třetině. Kometa sice měla více ze hry, ale neproměňovala své šance. Liberec hrál v obraně velmi pozorně a pokud to jen trošku hořelo, zasáhl skvěle Kváča. Ten hned v úvodu vyrážečkou zabránil ve skórování Flekovi. Bílí Tygři však také nezůstávali pozadu, Filippi ihned po vhazování orazítkoval horní tyč brněnské brány. Následovala desetiminutovka, kdy Kometa měla velký tlak a byla skutečně blízko ke kontaktní brance, leč Ďalogova ani Pospíšilova vyložená šance nebyla zužitkována.

Poslední třetina příliš hokejové krásy fanouškům ve Winning Group Areně nenabídla. Liberec stále držel svůj náskok a spoléhal se na pevnou obranu podpořenou Kváčou. Ten se vytáhl po tutovce Fleka, kterému servíroval puk před bránu Ďaloga, ale liberecký gólman se vytáhl.

Snaha Brňanům nešla upřít, na střely byli i lepší, ale zlobila je efektivita. Snížení se ale domácí přeci jen dočkali ve vlastním oslabení. Konečný ujel ve dvojici s Jakubem Kosem, který pokořil Kváču. Brňané se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale času bylo už málo a Liberec těsné vedení uhájil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 57:24. Kos Hosté: 05:00. Lantoši, 06:13. Faško-Rudáš Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Holland, Gulaši, Ďaloga, Bartejs – H. Zohorna, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, Marcinko (A), Jedlička – Zaťovič (C), Konečný, Říčka – Zbořil, Kollár, Kos. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (A), Krutil, Ivan, Melancon, Derner, Galvas, Aubrecht, Petrovický – Lantoši, Filippi (C), Faško-Rudáš – Ryšavý, A. Musil, Kel. Klíma – Vlach (A), Jansa, Thomas – Handl, Peterek. Rozhodčí Kika, Vrba – Lederer, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6947 diváků

Klouček začal nulou v brance Motoru

V úvodu si domácí uctili prvního jihočeského člena Síně slávy IIHF Jaroslava Pouzara, jenž také vhodil čestnou buly. Od počátku se hrál vyrovnaný hokej, oba týmy si pečlivě hlídaly soupeře. Hráči Motoru byli o něco důraznější.

Obrovskou šanci měl v 7. minutě Valský, jenž dostal od zadního mantinelu přihrávku mezi kruhy, ale nedokončil rozhodující kličku. Na protější straně zahrozil ve 12. minutě mladičký Čihař, který se probil až k brankovišti, ale jeho úmysl vystihl Klouček. Drobný karlovarský útočník si vypracoval ještě jednu příležitost, napodobil ho i spoluhráč Kružík. Z budějovického týmu zahrozil Přikryl švihem z pravého kruhu, Koláček z dorážky a Ordoš střelou hned po vyhrané buly.

Druhá třetina patřila Motoru. Do první výraznější příležitosti se sice dostal karlovarský Salsten, v ideální pozici však minul branku. Potom se stále častěji prosazovali domácí. Krátce před polovinou základní hrací doby našel Doudera dlouhým pasem na útočné modré M. Beránka, jenž dospurtoval k Frodlovi a protlačil kotouč pod jeho pravým betonem za brankovou čáru.

Blízko k vyrovnání se ocitl Jiskra, ale neprosadil se. Budějovický kapitán Gulaš v jízdě našel napravo falešné křídlo Pýchu, jenže ten neprostřelil Frodla. Střelou švihem se neprosadil Reilly, v sólu neuspěl ani Kubík. Minutu a půl před druhou sirénou si vysloužil první trest v utkání nezkušený Čihař za banální útočný faul a Jihočeši v přesilovce zvýšili náskok. Ranou bez přípravy z místa nad levým kruhem se prosadil Gulaš.

Třetí část otevřel pohotovou střelou Pech. Brzy však zamířil za katr, k němuž posléze přisedl i Valský, a Motor se 23 vteřin musel bránit ve třech. Dařilo se mu to, hosté se nedostali k vážnější akci. Necelých deset minut před sirénou mohl přidat svoji druhou trefu Martin Beránek, ale neuspěl u levé tyčky.

Rozehrávku soupeře zachytil v útočném pásmu Toman, po jeho přihrávce pálil bez efektu Valský. Západočechům svitla naděje při vyloučení Doudery. Bekhendem zblízka se neprosadil Sapoušek, načež hosté zkusili power play šest na čtyři. Domácí se ubránil a v pokračující power play šest na pět pečetil do prázdné klece Ordoš.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:09. M. Beránek, 39:36. Gulaš, 58:09. Ordoš Hosté: Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Reilly, Pýcha, Kubíček, Vráblík – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – Olesen, Pech (A), M. Beránek – Kovařčík, Koláček, Přikryl – Kubík, Toman, Valský. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mamčics, Jaks, Reunanen, Mikyska, D. Moravec, Šalda, Plutnar – Jiskra (A), Ilomäki (A), O. Beránek – Gríger, Salsten, Kružík – Čihař, Černoch (C), Sapoušek – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Zíka, Thuma Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6095 diváků

Gut, Gut i uklidnění od Kašeho

První přerušení i střelu na branku vyhlíželi aktéři zápasu přes tři minuty, brzy se však začalo jiskřit. Šarvátka domácí hvězdy Ondřeje Kašeho s Freibergsem ještě rovnovážný stav na ledě nezměnila, vyloučení litvínovského Jurčíka za sekání už ano. A první přesilovou hru Hradec Králové využil. Miškářovu ránu brankář Tomek vyrazil do boku, Jergl puk sebral, projel podél brankoviště a zasunul jej za čáru. Vedení hostům dlouho nevydrželo, ani Filip Novotný neudržel ostrý pokus Poláška a Gut z dorážky v pokleku zametl kotouč do odkryté branky.

Druhou třetinu Litvínov začal aktivněji, hned zasypal brankáře Filipa Novotného několika střelami. Tempo hry ovlivnilo časté vylučování, Miškářovo podrážení Východočechy přišlo draho. Domácí kapitán Sukeľ v přesilové hře napřáhl za kruhy a do jeho rány vložil hůl hrdina Gut. Po teči slavil už svůj druhý gól v utkání, přitom za celou minulou sezonu dal jen tři. I Hradec Králové pak hrozil, třeba Štohanzlova střela z úhlu škrtla tyčku, ale nebezpečnější byli domácí. Svého soupeře ve druhé části přestříleli 13:8.

Urputný hokej pokračoval i v poslední dvacetiminutovce. Domácí Gut útočil na hattrick, jeho pokus z dobré pozice ale branku přeletěl. Chvíli nato už Severočeši skóre navýšili po rychlé akci a uvolnění Czuczmana na levém kruhu, který tvrdou střelou překonal Filipa Novotného. Necelých šest minut před klaksonem Hradec Králové zkusil při přesilové hře odvolat gólmana, aby získal výhodu šesti proti čtyřem, ale nevyplatilo se mu to. Ondřej Kaše, letošní mistr světa, se ze středního pásma trefil do prázdné branky a definitivně rozhodl. Zimním stadionem Ivana Hlinky se v euforii valila mexická vlna a náladu nezměnilo ani Pourovo snížení v předposlední minutě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:51. Gut, 29:08. Gut, 46:06. Czuczman, 54:30. O. Kaše Hosté: 09:28. Jergl, 58:13. Pour Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Baránek, McIsaac, Zile, Polášek, Czuczman, Baláž – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Jurčík. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Blain (A), Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Mudrák – Jergl, Batna, Perret – Miškář, Tamáši, R. Pavlík – Šťastný, Estephan, Dmowski – Pour, Štohanzl, A. Novotný – Chalupa. Rozhodčí J. Zeliska, J. Šindel – P. Šimánek, S. Hnát. Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 4 562 diváků

Jánošík dokonal skvělý obrat

Na první výraznější moment zápasu si museli fanoušci počkat až do 15. minuty, kdy se mírně aktivnější hosté dostali do vedení. Rašnerovu střílenou přihrávku od modré čáry usměrnil za záda brankáře Furcha pohotový Fridrich a gólově tak oslavil soutěžní premiéru v olomouckém dresu.

O 82 sekund později se Hanáci prosadili podruhé, když si zblokovaný puk našel nejrychleji Musil. A pro Bruslaře mohlo být i hůře, Furch ale následnou samostatnou akci Kuska zlikvidoval. Sedláčka, který si v olomoucké brance připsal v první třetině jen tři zákroky, lehce vystrašil jen Junttila, který ale krátce před odchodem do kabin nezamířil přesně.

Do druhé části vstoupili Středočeši mnohem lépe. Tlačili se do útoku a Sedláček si na nedostatek práce nemohl stěžovat. V 25. minutě ustál sérii tří dorážek v rychlém sledu, o pár sekund později ale již inkasoval, když jej i přes faul překonal Doležal.

Vyrovnávací gól z výrazné střelecké převahy nevytěžili, ve 44. minutě ale srovnali se soupeřem krok. Zasloužil se o to na brankovišti důrazný Skalický, jenž dotlačil puk za Sedláčkova záda.

Hanáci mohli získat vedení zpět na svou stranu v přesilových hrách, vyloučení Rekonena ani Doležela ale nedokázali potrestat. V 55. minutě tak dokonal obrat domácích Jánošík, který vystihl chybnou olomouckou rozehrávku a přesnou střelou překonal Sedláčka potřetí. Šanci na možnou power play vzal hostům Lakatoš.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Prvních pět minut nebylo z naší strany špatných, ale ve zbytku první třetiny byl Olmík výrazně lepší a přehrával nás v osobních soubojích. Hlavně u nás ve třetině. Nebyli jsme schopní vyhrávat souboje a dostávali jsme se pod tlak. O přestávce jsme si řekli, že musíme hru radikálně změnit. Od druhé třetiny jsme se začali srážet, dohrávat soupeře a vyhrávat osobní souboje. Bohužel jsme z toho ještě nevytěžili góly, i když jsme měli tři loženky, které jsme nedali. Ve třetí třetině jsme to ale otočili, čehož si ceníme a chtěl bych klukům poděkovat.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Začali jsme výborně. První třetina byla z naší strany dobrá. Od druhé třetiny, od momentu, kdy jsme dostali gól na 1:2, tak nás domácí předčili v soubojích a v rychlosti. Vyhráli zaslouženě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:33. Doležal, 43:33. Skalický, 54:19. Jánošík, 58:50. Lakatoš Hosté: 14:27. Fridrich, 15:49. P. Musil Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Čech, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Lakatoš – Buchtele, Hradec, Doležal – Junttila, Čajka, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát. Hosté: Sedláček (Machovský) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Řezníček, Korenčík, Škůrek – Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kunc, Kusko, Navrátil – Fridrich, Nahodil (A), Kohout – Anděl, Knotek, Doktor. Rozhodčí Mejzlík, Květoň – Frodl, Kajínek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3018 diváků

Otočka a vítězná premiéra pro Jandače

Vítkovicím nástup do utkání pod novým realizačním týmem vyšel. Už v šesté minutě mohly vést, jenže Roberts Bukarts svou šanci nevyužil. Posléze dostali domácí na rovných 100 sekund výhodu početní výhody pět na tři a jejím závěru se prosadil Abdul, který švihem překonal Malíka a hned v prvním extraligovém utkání za Vítkovice skóroval.

Za necelou půlminutu hala znovu jásala, když Rihards Bukarts podruhé dostal puk za Malíka, ale dle videa tak učinil kopem bruslí a branka neplatila. V závěru první části se nadechovali i Indiáni a jejich vzepětí korunoval ve 21. minutě Simon, který v přesilovce z mezikruží trefil pod břevno.

Plzni to dodalo další kuráž. Mertl a Archambault mohli skóre otočit, ale Klimeš jejich příležitosti zneškodnil. Hosté své momenty k obratu propásli a v 31. minutě naopak po Dujsíkově ztrátě puku za vlastní brankou nabídli gól soupeři: ránu Yetmana ještě Malík vyrazil, ale Nellis z úhlu z těžké pozice dokázal poskakující kotouč z voleje napálit pod břevno a podobně jako Abdul i on zapsal první gól v ostravském dresu.

Hosté i podruhé dokázali dotáhnout. Jejich aktivita v třetí části přinesla několik neproměněných příležitostí včetně Urbanovy tyče v oslabení. Ale v 52. minutě v přesilovce uplatnil důraz na brankovišti Mertl a zasunul puk za Klimeše.

Aktivně hrající Plzeň dokonala obrat v prodloužení, když Klimeše prostřelil zápěstím Merežko a hosté, které poprvé v extralize vedl trenér Josef Jandač, tak získali dva body.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:58. Abdul, 30:21. Nellis Hosté: 20:49. Simon, 51:34. Mertl, 76:58. Merežko Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Percy, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš (C), Marcel, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Hladonik, Ri. Bukarts – Kalus (A), Claireaux, Lednický – Hašek. Hosté: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Zámorský, Malák, Merežko, Skok, Kvasnička, Dujsík – Schleiss (C), Simon, Holešinský – Klepiš (A), Lalancette, Archambault – Söderlund, Urban, Rohlík – Indrák, Mertl, Matýs – Hauser. Rozhodčí R. Mrkva, R. Šír – M. Hlavatý, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 925 diváků