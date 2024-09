Kašeho žáci řádili. Nahradí Kirka? Střelec dal góly na půl roku: Ondra radí

Choreo litvínovských fanoušků mluvilo jasnou řečí. „Bude to bomba!“ napsali příznivci na obří transparent ohledně očekávání do nové sezony a při vzpomínce na nedávné odpálení pumy v místní chemičce. Naposledy čtvrtá Verva utrpěla citlivé personální ztráty, zmizeli Janis Jaks, Liam Kirk i Jindřich Abdul. Jedno zásadní jméno ovšem zůstává: Ondřej Kaše. Mistr světa při výhře 4:2 nad Hradcem ihned nahodil motory, další se přidali. Činil se hlavně dvougólový Michal Gut, jinak sváteční střelec. „Hezký pocit. Ale důležitá je výhra,“ pravil.

Překvapivé čtvrté místo v extralize, titul světového šampiona z Prahy, narození dvojčat. Ondřej Kaše zažil ročník snů. Po návratu domů zahnal démony, kteří ho trápili v zámoří, strašák dalšího zranění se mu vyhnul. S Litvínovem prodloužil spolupráci a hned na úvod ukázal, že to se žlutočernou misí myslí vážně.

„Je pro nás extrémně důležitý, klíčový a užitečný v tom, že mu jde vždy o výsledek týmu. Dělá všechno, abychom byli úspěšní v každém utkání. Nemám si na co stěžovat,“ vysekl svému svěřenci poklonu trenér Karel Mlejnek.

Čert to vem, že Kaše v utkání s urputným Hradcem dopravil kotouč až do prázdné branky, čímž Chemikům umožnil na konci klání volněji dýchat. Už předtím bojoval, rozjížděl akce, zakončoval, vymýšlel finální řešení, stavěl se za spoluhráče dokonce při strkanicích. Jako by se ze zlaté Prahy teleportoval na start ligy, ze svých vlastních nároků a dovedností vůbec neubral.

„Jsem za něj moc rád. S Ondrou mám z Kadaně trochu jiný vztah, dost mi radí, ptám se ho na spousty věcí. Klukům pomůže, je to velké jméno, mistr světa, k tomu můj dobrý kamarád,“ přidal pochvalu Gut.

Chvála od trenéra

„Ondra nepotřebuje být nutně produktivní. Měl zase spoustu vybojovaných kotoučů, udržel jich hodně. Je to minimálně top 3 hráč ligy. A vím, že přijde na další trénink, bude pokorný a od rána začne dělat věci, které má,“ přitakal kouč Mlejnek.

Z Kašeho sebevědomí čerpá celý tým. Snadněji se zapracovávají nové tváře. Vědí, že nemusí táhnout náklad očekávání, mají před sebou větší hvězdu.

I z toho pak vypadne skvostný individuální výkon, jaký ve středu zvládl Gut. Borec, který za uplynulý ročník nastřílel tři branky a v předminulém čtyři, má po prvním kole našlápnuto k osobnímu gólovému maximu. Právě on stál po úvodní trefě hostujícího Aleše Jergla za obratem z 0:1 na 2:1. Nejprve si dvaadvacetiletý centr ve 13. minutě našel odražený puk po ráně Poláška, následně v přesilovce udeřil přesnou tečí.

Cítil, že pomyslnou gólovou kótu naplnil na několik utkání dopředu. V podstatě na půl roku. „Ale cíle si v tomto směru nedávám,“ ujistil. „Chci, abychom hlavně postoupili do play off. Nemůžu se ani nějak radovat, protože v produktivitě chci pokračovat, máme před sebou 51 zápasů. Toužím být v týmu co nejdéle, ideálně celou sezonu. Dobře pro naše sebevědomí, ale nemůžeme dělat závěry,“ vysvětloval mladík.

Ve třetí lajně je věkově prostředním kusem mezi nově příchozím Matějem Pekařem (24) a juniorem Matějem Maštalířským (19). Také na nich je snaha nahradit branky vynikajícího snajpra Kirka, jehož zlákal německý Berlín. Potvrdili, že by spolupráce nemusela být marná.

„Když budou dál bodovat, budu na vrcholu blaha. I když vidím věci, na kterých musí extrémně pracovat. Jsou mladí, musíme s nimi mít trpělivost. Věřím, že budou stabilní a konstantní,“ zhodnotil Mlejnek.

V Hradci mají o čem přemýšlet, tým znovu srazila vyloučení, výsledek už nemohla zvrátit ani úchvatná akce Jakuba Poura. „Oslabení, zbytečné fauly stejně jako minulou sezonu. Nevím, proč to děláme, nechápu. Jestli jsme čekali, že se porazí sami… Nevím,“ ulevil si střelec Jergl.

