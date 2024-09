Mistrovská vlajka pokřtěna výhrou. Kovařčík poprvé proti „svým“

Ospalou první třetinu vystřídaly emoce i branky. Zápas 2. kola Tipsport extraligy mezi Třincem a Českými Budějovicemi gradoval ve druhé části, v níž Oceláři dvěma góly zadělali na první tříbodovou výhru v poměru 4:0. Poprvé jako soupeř se pod Javorovým objevil Ondřej Kovařčík, nejpilnější střelec Jihočechů však nulu z gólového konta Motoru nesmazal. „Byl to pro mě speciální zápas. Ze začátku jsem s tím trochu bojoval, ale snažil jsem se na to nemyslet a soustředit se,“

Start nové sezony měl ve WERK ARENĚ už tradičně slavnostní lesk. Oceláři před úvodním buly vyvěsili po strop haly za znění skladby The Show Must Go On v pořadí šestou mistrovskou vlajku, která odteď bude připomínat sezonu 2023/24. Ceremonie trvala zhruba pět minut. Aby o to víc vynikla, fanoušci při ní svítili mobilními telefony.

„Nádherná vzpomínka. Všichni jsme si to rádi připomněli, ale taky už tady máme novou sezonu. Hned jsme se soustředili na zápas,“ řekl třinecký asistent Marek Malík.

Poutavý předkrm nahlodal i útočníka Marka Daňa, jenž měl na zisku pátého titulu v řadě nemalý podíl: „Bylo pěkné to vidět. Vzpomněli jsme si zase na to, jak jsme slavili. Léto hned uteklo, takže to šlo v rychlém sledu. Znovu máme zálusk na nejvyšší cíle.“

Slezany si z minulého play off moc dobře pamatují právě České Budějovice, které srovnaly čtvrtfinálovou sérii ze stavu 0:3, jenže v rozhodujícím klání byl lepší celek Zdeňka Motáka. Na památné bitvy nechalo vzpomenout i pár vyhrocených momentů, třeba když v souboji posil Bohumil Jank uštědřil Nicku Olesenovi nesportovní hlavičku. „Nemyslím si, že tam něco z minulé sezony zůstalo, protože teď už začínáme od nuly,“ oponoval Daňo. „Samozřejmě ale známe jeden druhého, nějaký rok už proti sobě hrajeme.“

V úvodních minutách diváky rozproudily šance na obou stranách, jenže zbytek třetiny byl spíše uspávací. Zápas nabral na obrátkách od druhé části, v níž přibývaly souboje, trestné minuty a především branky. Na trefu talentovaného Petra Sikory mohlo navázat slovenské duo Hudáček - Daňo, které po trestuhodné chybě Motoru pádilo na Kloučka, gólový efekt ale obrovská možnost nepřinesla.

„Byl jsem překvapený, že jsme šli sami na bránu. Hudymu jsem trochu sáhnul do svědomí, že mi to musí dát lépe,“ usmíval se Daňo.

Uklidnění na hokejky Třineckých přinesla až bleskurychlá otočka před bránou v podání Daniela Kurovského. Když vytáhlý útočník náskok domácích společně s Daněm zvýšil, bylo hotovo. Jihočeši nekladli v Beskydech větší odpor, na vítězství 3:0 s Karlovými Vary nenavázali.

„Zápas rozhodly speciální týmy,“ připomněl Ondřej Kovařčík tři využité třinecké přesilovky. „My jsme si nepomohli, jejich gól nás trošku nalomil, pak jsme začali kupit chyby. Oni si pomohli i druhou přesilovkou. Pak už to je těžké otáčet s takovým týmem.“

Rodák z Nového Jičína se do Česka vrátil po dvou letech strávených ve finském Jukuritu, kde sbíral body po boku bratra Michala. Teď se však vůbec poprvé cesty sourozenců rozešly. Zatímco Michal se upsal Kärpätu Oulu, Ondřej kývl na lukrativní nabídku z Českých Budějovic.

„Zvykl jsem si, kluci jsou super, parta je výborná. Všichni mě přivítali parádně. Finsko mi dalo zkušenosti do života, posunul jsem se mentálně, psychicky i sportovně. Nabral jsem zkušenosti s novým trenérem, jinými spoluhráči a poznal jsem, jak se to dělá jinde," popisoval Kovařčík.