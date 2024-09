V Kometě super Postava. Kouč si klepal na zuby a Míšu chválil: Profík

Fanoušci Komety stáli u autobusu, aby si udělali fotku s hlavním trenérem Kamilem Pokorným. Jestli počkali ještě na brankáře Michala Postavu, museli ho samou radostí umačkat. Dvaadvacetiletý gólman zářil minulou sezonu v 1. lize. Přesun o patro výš říká, že by to mohlo jít taky. V Hradci si užil výhru 2:1. „V prvním zápase jsem byl nervózní, ale oklepal jsem se,“ prohlásil tiše.

Na začátku extraligy vždycky takové dvojice vznikají. V tabulce nula, jeden si pomůže, oddechne si. Druhý si polkne šťovík a zkusí to příště. Kysele se cítí Mountfield HK, nula mu zůstává dál. Letní posila Ryan Dmowski vytáhl svoje dělo, ale víc gólů Michal Postava v kase Komety nedovolil.

Parta z Brna ukázala svoji tvář, která se dá v sezoně čekat. Na nějaké bláznění, divočení zapomeňte. Nový trenér Kamil Pokorný se bude snažit někdejší modrobílou obludu nasměrovat do systému. Povede ji především k účelnému hokeji, kterým dovedl i minulý rok s Třebíčí čelit v první lize nabitějším celkům.

Za stavu 2:1 ve třetí třetině Kometa vytáhla svůj urputný režim. „Kluci drželi přesně, co měli. Pokud budeme takhle pracovat? Tohle je vítězný hokej, který nás může dovést do kýženého konce v zápase,“ lebedil si Pokorného asistent Jiří Horáček.

A jasně, k tomu připočítejte Michala Postavu. Brankář patřil k nejlepším hráčům svého týmu už při premiéře proti Liberci, tam ještě musel kousat porážku 1:2. Teď slavil a tlak prvního brankáře Komety zvládl.

Jeho kousky stály za to. Hřbetem lapačky vytáhl výbornou střelu Miškáře křížem. Za bonbonek se dá počítat, že vychytal trestné střílení Ryana Dmowského, když včas zavřel díru mezi nohama. No a jak v rozštěpu sebral gól Graemu McCormackovi, to byla vyloženě pohádka. „První třetina rozhodla, že nás ten hradecký tlak nepoložil, stav 1:1 byl pro nás ideální,“ odfrkl si gólman. „První zápas jsem nervózní byl, ale oklepal jsem se a dostal se do tempa. To mně pomohlo,“ přidal, že v Hradci se cítil lépe.

Působil hlavně klidně, žádné divočení, žádné zákroky na kliku, kdy se někam vrháte na poslední chvíli do prázdné brány. Když na jeho rozvahu přišla řeč, asistent Horáček si zaklepal na zuby, aby nezakřikl, o čem začne povídat.

Pro mladého brankáře měl kila chvály: „Michal parádně pracuje v tréninku i v utkání. Do zápasu přenáší věci, které dělá s trenérem gólmanů. Je profík, který odchytal spoustu zápasů v 1. lize. Věříme, že mu to bude klapat co nejdéle.“

Postava je nováček, ale zaujaly třeba i návraty dvou beků. Michal Gulaši působí jak obránce středověkého hradu, který rozdrtí každého, kdo se jen přiblíží k bráně. V Českých Budějovicích nic ze své tvrdosti neztratil. Další pamětník zlatých brněnských časů Tomáš Bartejs zase pomohl k vítěznému gólu, když nahodil puk od modré a pak se o zbytek postaral Lukáš Cingel.

Oba výrazně pomáhali Postavovi, aby se cítil v co největším komfortu. „Míša míří k tomu, aby z něj jednou byl fantastický gólman,“ přidal ještě Horáček.

Hradec má téma, které by potřeboval vyřešit do neděle. V Litvínově dojel na permanentku na trestné lavici, s Kometou na impotenci vepředu. „Bohužel jsme nedokázali dát víc než jeden gól. Kometa ukázala kvalitu ve druhé třetině, kdy si vzala zápas a byla lepší. V závěru jsme šli třikrát ven, tam jsme se připravili o šanci na obrat,“ pronesl kouč Tomáš Martinec. Jeho tým začal nejhůř od sezony 2017/18, kdy prohrál třikrát v řadě. Jinak obvykle Mountfield odpíchne ročník slušně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:58. Dmowski Hosté: 06:58. Flek, 29:44. Cingel Sestavy Domácí: F. Novotný (Škorvánek) – Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Batna, Estephan, Perret (A) – Jergl, Miškář, R. Pavlík – Šťastný, Tamáši, Dmowski – Pour, Štohanzl, A. Novotný – Chalupa. Hosté: Postava (Krošelj) – Ščotka, Davidson, Holland, Beaudin, Ďaloga, Gulaši, Bartejs – Flek (A), Cingel, H. Zohorna – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Říčka, Konečný, Zaťovič (C) – Kos, Kollár, Jedlička – Veselský. Rozhodčí Ondráček, Pilný – Kajínek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 025 diváků