Tygři mají body z Hradce, ale doktor se z nich potí. Mění se na Bílé Pláště Liberec

V tabulce do neděle nulový Hradec vytáhl nejlepší výkon od startu sezony. „Zavírali nás na dlouhé pasáže v našem pásmu. Ale díky obětavosti a výbornému Petru Kváčovi jsme celý zápas drželi krok,“ poznamenal liberecký trenér Filip Pešán. Mountfield se vytáhl, vedl si lépe než v pátek s Kometou.

Jakub Pour ho dostal do vedení a v pasáži kolem 6. minuty létaly z Tygrů chlupy, jak se před libereckým gólmanem vařil led. Jenže i přes velkou hradeckou převahu skončila každá třetina stejně, pokaždé 1:1. Petr Kváča pak pochytal všechny nájezdy, na druhé straně se prosadil Oscar Flynn a Liberec utrhl extra bod navíc.

Jenže taky bude mít trenérský štáb v hlavě mraky otazníků, co se sestavou dál. Když v létě vystavili na sociální síť fotku Marek Zachar s Vojtěchem Budíkem, kteří měli zlomený prst, jevilo se všechno ještě poměrně vtipně.

Jenže humor končí, Jaroslav Vlach by mohl být třetím do party. „Doufám, že ne,“ věří Pešán. Protože problémy se nabalují dál. V pátek proti Vítkovicím hýřil aktivitou Martin Ryšavý, v Hradci nemohl dohrát. Co snědl, muselo ven, v týmu začala řádit nejspíš nějaká střevní viróza a během zápasu měl chvíli zdravotní potíže i Oscar Flynn. „Byl to boj o každý kotouč v Hradci a ukazuje to velké odhodlání kluků. Hrajeme na pár chlapů. Chybí nám celá lajna ze základní sestavy,“ přikývl Pešán.

Žádné hroucení se ze situace, bere věci, jak přicházejí. Ale stejně vyhlíží další osud beka Radima Šimka. Klíčový borec vypadl v pátek před bitvou s Vítkovicemi. Spekulovalo se, že by měl mít dokonce utržené tříslo, což by pro jednu z největších hvězd soutěže znamenalo dlouho stopku. „Myslím, že takhle fatální věc to nebude. Ale na magnetickou rezonanci jde v pondělí, tak pak budeme chytřejší,“ prozradil liberecký trenér.

Sami hráči taky vnímají, že různé patálie je kosí jak kůrovec smrkový porost. „Tohle k tomu taky bohužel patří. Každý kluk nám chybí. Ale zase každý, kdo do sestavy přijde, chce ukázat, že na to má a patří sem. O tohle jde, kdo dostane šanci, musí odvést stoprocentní výkon,“ smířlivě zahlásil útočník Róbert Lantoši, který zatím bodoval v každém zápase sezony. Potrápil i Hradec, předvedl jeden svůj klasický průlet do útočného pásma, který skončil gólem na 3:3.

Mountfield celkově přestřílel soupeře 44:22, hodně času trávil v útočné třetině. Sice jste v jeho táboře moc radosti neviděli, prohra po nájezdech kouše taky. Ale drobná úleva cítit byla, nula na bodovém kontě je vymazaná. Hradecký výkon vyrostl o stupeň výš, jen se objevuje léta proklínaná bolest: šance by byly, teď najít někoho, kdo je promění.

