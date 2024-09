Pět úderů do hlavy či do slabin. Úlet, nebo nový trend? Nervy, říká Irgl

Vysoká úroveň hry jako takové, ale vedle toho i nadměrně vysoký počet vyšších trestů do konce utkání. Stačilo odehrát první dvě kola a hokejová extraliga dokumentuje přesně to, co se říkalo. Jde o hodně, vedle silné trojky Sparta, Pardubice, Třinec najdete 11 ambiciózních týmů, které dychtí po play off. Nebýt aspoň v předkole? Neexistuje! A tomu odpovídá i dění na bojišti. Začalo se od podlahy. „Tolik vysokých trestů dávám do souvislosti s extrémním tlakem na výsledky a body,“ netají Zbyněk Irgl, někdejší uznávaný útočník a nyní expert podcastu Zimák na webu iSport.cz a www.zimakpodcast.cz .

Dřívější cestu do sprch sudí v pátek vyměřili Bohumilu Jankovi z Třince, postih pět minut a do konce utkání obdržel mladoboleslavský Pavol Skalický, stejně jako pardubický bek Andrej Šustr, vítkovický obránce Patrik Marcel a hradecký útočník Ryan Dmowski.

Dvakrát šlo o úder do hlavy a krku, jednou o úder hlavou, dále napadení a sekání do slabin. „Nepamatuju, že by se někdy začalo takhle zhurta, ale je to právě o tom, že týmy bezpodmínečně musí dobře odstartovat sezonu, protože kdo nechytí začátek, může se v tom škaredě plácat. Jsou týmy s nulou na kontě, a pokud by ji měli mít i po nedělním kole, vypukne panika. Krom první trojky nebo čtyřky přichází od klubových manažerů směrem do kabiny od první chvíle enormní tlak,“ tvrdí Zbyněk Irgl. „Podívejte se na Olomouc, dvakrát prohrála, a pokud v neděli nezíská nějaký bod ve Vítkovicích, můžou se dít věci.“

Právě z tábora Vítkovic spadla neotesaná závora na hlavu libereckého útočníka Martina Ryšavého. Měl ji na svědomí silový zadák Patrik Marcel, jenž si soupeře vyhlídl za domácí brankou a ramenem do hlavy jej složil tvrdě k zemi.

Pro Ryšavého to byl náraz do kamionu z druhého jízdního pruhu. Nebylo divu, že se chvíli musel dostávat k sobě. „Dostal jsem přímo do hlavy ze slepého úhlu, hlava pobolívá, po nárazu jsem byl trochu v šoku, ale cítil jsem, že jsem schopen zápas dohrát, což pro mě bylo hlavní,“ popisoval po pátečním boji.

Leckoho napadlo, zda šlo jenom o náhodu. Ryšavý před svým odchodem do kanadské juniorky hrával za Vítkovice. Ty se nechaly slyšet, že o Ryšavého návrat projevovaly zájem, ovšem hráč to vehementně popřel s tím, že s nikým z vedení v kontaktu nebyl. A vyslyšel volání Liberce.

O pozadí Marcelova vypínáku nechtěl spekulovat. „Stalo se to tak rychle, že to radši nechci hodnotit. A k tomu, o čem se mluvilo v létě, už bych se nechtěl vracet,“ reagoval 21letý bojovník, jenž se u Tygrů rychle zabydlel.

Jen tak se něčeho nezalekne. A tak po ošetření šel zpět do akce. „Na otřesy je třeba být opatrný, prošetřili mě, zkontrolovali, ptali se mě, jak se cítím. Je fajn, že to nebylo horší a nemusím stát hned na začátku sezony.“

Paradoxně po Marcelově ataku skóroval. „Ale mrzí mě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ dodal Ryšavý k porážce 2:4.