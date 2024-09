Postava? Zeď. Vychytal i „Forsberga“. Asi je šikovný, usmál se spoluhráč

V pravý čas opustil Michal Postava prvoligové arény. Už v nich neměl co dokázat. Ve dvaadvaceti letech se posunul o patro výš a v Kometě hned uzmul uvolněnou pozici gólmanské jedničky po Dominiku Furchovi. Žádný strach, že ji nezvládne. Už v přípravě byl výborný, odchytal skoro všechno. Přišly mistráky a rodák z Přerova inkasoval ve třech partiích čtyři góly. Dva od Liberce, jeden v Hradci Králové a v Třinci, kde své galapředstavení završil čtyřmi chycenými nájezdy. V brance vypadá klidně, sebevědomě, neudělá zbytečný pohyb navíc. „Nejlepší brankář Chance ligy,“ opakoval po jeho příchodu do Brna trenér Kamil Pokorný. Teď už může svůj výrok posunout na vyšší level: „Jeden z nejlepších gólmanů v extralize“. Postava je na startu sezony klíčovou postavou Komety.

Ani „Forsbergova“ klička, kterou v závěrečných nájezdech vytasil uzdravený Andrej Nestrašil, nezaskočila brankáře Michala Postavu. Nováček na extraligové scéně čapnul i další tři pokusy třineckých nájezdníků a Kometa bere po dvoubodové výhře 2:1 druhý venkovní triumf v řadě. Ve vstupním neúspěchu s Libercem už se borci nebabrají. „Šli jsme do toho s čistou hlavou,“ prohlásil útočník Jakub Kos. „Máme super partu a ten tým je hodně kvalitní na to, abychom mohli hrát dobrý hokej. Myslím, že to bude dobrý.“

Na konci dubna odehrál Andrej Nestrašil poslední zápas. V šestém finále s Pardubicemi si zranil rameno a před návratem na led prodělal i jiné patálie, nákazu bakterií (nejspíš ze špatně upraveného masa) a covid. „Tohle mě o pár týdnů zpomalilo. Snad jsem si to vybral a mám dost protilátek,“ doufal zkušený útočník. V sobotu konečně mohl trenérům oznámit, že je zase „ready“ do akce.

Proti Kometě makal, byl vidět. Přesto mistr podruhé v sezoně prohrál. Jeho osudem se stal Michal Postava.

Mladík z Přerova zavřel bránu, za svá záda pustil jediný puk. A to z brankoviště, kde Justin Addamo šikovně tečoval Vránovo přesilovkové nahození. „Gólman je super, drží nás ve chvílích, kdy je potřeba. Klobouček,“ poklonil se nové opoře Kos.

Mimochodem, takřka identicky skórovali i hosté. V početní výhodě, tečí před bránou od čísla 26. Ano, šťastnou šestadvacítku má na zádech také Martin Zaťovič. Na jeden gól plus dva v nájezdech (Adam Zbořil, Kristián Pospíšil) bral Pokorného soubor body. „Jsme za to šťastní,“ zářil asistent Jiří Horáček. „Měli jsme parádní herní disciplínu, podpořenou výborným brankářem,“ shrnul.

Nebyl to zápas do zlatého fondu hokejové extraligy. Dva vyspělé týmy se pozorně hlídaly, hra byla místy neurovnaná, šance zahazované. Klasická bitva úvodu sezony. Pro Nestrašila bylo podstatné, že už mohl dorazit do práce a navléct hokejové „montérky“. „Měl jsem nějaké ztráty kotoučů, které bych asi za normálních okolností neudělal. To jsou reakční věci, které člověk nabude tréninkem,“ popisoval útočník Ocelářů, který se vinou zdravotních trablů zatím k pořádné přípravě nedostal.

Navzdory tomu se rozhodl, že do toho v neděli večer rovnýma nohama skočí. Na vlastní kůži pocítil, co obnáší rozjezd ročníku, kdy má každý hodně sil. „Nemůžeme to hrát moc na krásu,“ upozornil. „Když vidíte zápasy všech mužstev, je jasné, jak vyrovnaná extraliga letos bude. Nemůžeme si myslet, že budeme dávat góly do prázdné a pořád si to jenom nahrávat. Obzvlášť na začátku musí být hra jednodušší a vypilované detaily, abychom měli na čem stavět,“ dodal.

Šikovný na nájezdy

Kometa v září rozhodně může stavět na mladíkovi v kleci. Na Postavu prší chvála. Na ledě úřadujících šampionů si vychutnal všechny čtyři nájezdníky – Hudáčka, Nestrašila, Teplého a Ciencialu. „Zůstává pracovitý, pokorný, skromný. Výborně trénuje, poslouchá tady trenérů gólmanů. Pracuje na sobě každý den a může být velice, velice dobrý brankář. Bude se zlepšovat, vidíme v něm veliký potenciál,“ poznamenal asistent Horáček.

Hlavně Nestrašil byl blízko, aby přes Postavu procpal puk do sítě. Jenže ve finále byl úspěšnější gólmanův beton. „Nesty to udělal dobře. Možná stačilo víc posunout hokejku. Brankář ho přečetl,“ pokrčil rameny třinecký asistent Jiří Raszka. „Moc nájezdů jsem na něj nejel, ale jak bylo vidět, asi je na ně šikovný,“ pousmál se Postavův parťák Kos, který se také může řadit mezi objevy.

Oproti předchozímu ročníku se hodně zlepšil. Dobře bruslí, kontroluje puk. „Přibral jsem nějaká kila. Cítím se silnější a chci se posouvat dál. Potřeboval jsem sílu i sebevědomí. Když jsem do toho na konci listopadu naskočil, byla to moje první sezona mezi dospělými. Teď už jsem nabral nějaké zkušenosti a můžu je prodávat v zápasech,“ pochvaloval si osobní progres. Trenéři mu věří, s kamarádem Jakubem Konečným mají místo v oslabení a zahráli si i prodloužení ve třech. „Je super, že nás tam kouč dá. Nebudu ho chtít zklamat,“ ujistil Kos.

