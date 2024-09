Pytlík à la Hertl. Oslavenec vymíchal Postavu. Je vyčůranej, smekl lídr

Dva domácí zápasy, dvě výhry nad silnými soupeři. Rytíři si ze svého chrámu v ulici Hokejových legend na startu sezony pomalu dělají pevnost. Máte tedy dojem, že se středočeská parta v ČEZ stadionu vždy zabarikáduje a čeká, s čím přijde soupeř? Zapomeňte. Výběr kouče Davida Čermáka jak proti Spartě, tak i v posledním duelu s Brnem vyrukoval se strategií: nejlepší obrana je útok. Na Kometu vlétlo Kladno velice úderně, až byli její hráči možná lehce zaskočení.

„Určitě je to důležité. Mít domácí pevnost. Máme specifické hřiště, hodně úzké, soupeřům se blbě hraje a my toho chceme využít. Povedlo se nám to a jsme za to rádi. Když budeme body sbírat doma, věřím, že přivezeme i nějaké zvenku. Je to o konstantní výkonnosti. Všechny body se počítají. Jsme rádi, že jsme zvládli oba domácí zápasy, ale čas teprve ukáže,“ má jasno Petr Svoboda, asistent trenéra Rytířů.

Masivní kladenský nástup přinesl radost už ve druhé minutě. Jaromír Pytlík vyhrál vhazování, které poslal na Tomáše Hanouska a ten od modré čáry propálil brněnského fantoma Michala Postavu. Za více jak čtyři minuty Rytíři jásali znovu, když se po Hanouskově nahrávce dostal do akce Radek Smoleňák a ten se po úniku až k brankáři nemýlil.

Sváteční a vlastně i narozeninový oslavenec Pytlík měl sice v zápase s Brnem více šancí, svůj nejlepší moment v utkání nechal na závěr. V útočném pásmu obral v 59. minutě o puk Marka Ďalogu a vystartoval na Postavu. I když měl rodák z Dačic jen chvíli na přemýšlení, a navíc obraného beka Komety na zádech, dokázal parádně zamíchat s hokejkou a nakonec ještě lépe vymíchat s Postavou v brance.

„Snažil jsem se napadat a tak mě to prostě napadlo. Sem tam to udělám na tréninku, ale není to něco, co bych piloval,“ řekl Pytlík k trefě, kterou skvěle připomněl Tomáše Hertla. „V zápase jsem měl pár šancí už předtím, když jsem jel sám na bránu, snažil jsem se to dát do bekhendu, ale gólman to dobře vystál. Asi to čekal. Řekl jsem si, že udělám něco nového a jsem rád, že to tam dobře padlo.“

Pytlík přinesl Kladnu uklidňující gól, který navíc ještě do prázdné branky zpečetil druhou trefou Smoleňák. „Znám ho z tréninku. Vím, že je to takhle vyčůranej Pytlík. Jsem za něj rád, protože pro jeho sebevědomí je to určitě dobrý. Myslím si, že se výborně doplňují s Matym Filipem a Džegrem. Je pro nás jeden z nejlepších hráčů,“ chválil s úsměvem kladenský lídr autora ukázkové trefy.

