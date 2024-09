Červenkova první trefa. Sparta rozdrtila Plzeň, slaví také Kladno

Hokejová Tipsport extraliga pokračovala kompletním 4. kolem. Sparta zatím hokejovou veřejnost příliš neoslnila. Napravit reputaci si jela po dvou porážkách do Plzně, které ale výsledkem 5:0 nedala šanci, a Josef Jandač si tak pikantní duel proti svému bývalému zaměstnavateli neužil. Jágrovo Kladno si po zaváhání v Litvínově doma poradilo s brněnskou Kometou 4:1. Dynamo po výbuchu v Českých Budějovicích naplno bodovalo. Červenkův první gól za Pardubice přispěl k vítězství nad Mladou Boleslaví 5:2. V tomto článku na webu iSport.cz se dozvíte také výsledky ostatních zápasů.

Sparta si napravila reputaci, Plzni nasázela pět gólů

Hosté vstoupili do utkání aktivněji, ale gólman Malík si poradil se zakončením Kousala z bezprostřední blízkosti a dalšímu náporu Sparty odolal díky pomoci defenzívy. Domácí se směrem dopředu připomněli až v 11. minutě, kdy se Rohlík po rychlém brejku tváří v tvář Kořenářovi neprosadil bekhendem.

Za chvíli na druhé straně Lajunen z mezikruží trefil pravou tyčku a z protiútoku z přečíslení dvou na jednoho neprostřelil Kořenáře znovu Rohlík. V 17. minutě už po akci Formana otevřel skóre ranou od modré čáry Irving.

Sparťané zatlačili aktivním pojetím soupeře i na začátku prostřední části. Domácí neprobudila ani přesilová hra a naopak ve 29. minutě prostřelil Malíka táhlou střelou z dobré pozice Salomäki. Rychle odpovědět mohl Matýs, jenže jeho pokus bez přípravy z pravého kruhu stačil zastavit Kořenář.

Indiáni ve snaze o kontaktní gól otevřeli hru, ale ve 32. minutě naopak na 3:0 pro Spartu zvýšil pohotovou dorážkou od zadního hrazení odraženého kotouče Ton. Domácí zmar podtrhl nedovoleným zákrokem Mertl a ve 39. minutě po krásném přiťuknutí Najmana upravil během početní výhody explzeňský Kryštof Hrabík pohodlně na 4:0.

Závěrečná dvacetiminutovka se již dohrávala spíše z povinnosti. Lépe kombinující hosté své akce až příliš přehrávali a domácí se proti pozornému Kořenářovi nezmohli ani na čestný úspěch. Od ještě většího debaklu uchránil Západočechy při samostatném úniku Kryštofa Hrabíka a střele nekrytého Kempného Malík. V 59. minutě přesto švihem z úhlu uzavřel skóre na 5:0 Ton.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 16:24. Irving, 28:12. Salomäki, 31:50. Ton, 38:14. K. Hrabík, 58:42. Ton Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Merežko, Kvasnička, Dujsík, Piskáček – Archambault, Lalancette, Lev (A) – Schleiss (C), Simon, Holešinský – Söderlund, Klepiš, Rohlík – Urban, Mertl, Matýs – Šiler. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík (A), Moravčík, Kempný, Irving, T. Tomek – Hyka, Horák, K. Hrabík – Chlapík, Vitouch, P. Kousal – Salomäki, Lajunen (A), Forman (C) – Ton, Najman, O. Hrabík. Rozhodčí Ondráček, Mejzlík – Lhotský, Hnát. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5246 diváků

Rytíři obrali o body Kometu, dvougólový Smoleňák

Kladenští měli vynikající vstup do utkání a už po 78 sekundách slavili vedoucí gól. Po vyhraném buly se opřel do puku Hanousek a trefil přesně. V končící šesté minutě navíc inkasoval strážce brněnské branky Postava podruhé. Právě Hanousek našel chytrou dlouhou nahrávkou o hrazení rozjetého Smoleňáka, který se natlačil do zakončení a zvýšil. Brízgalovu pozornost pak prověřili Kollár se Zbořilem, ale další velkou šanci měli Rytíři. Straka při dorážce v 17. minutě minul.

V úvodu druhé třetiny dohrávali Kladenští první přesilovku zápasu ze závěru prvního dějství, Říčka si ale trest odpykal celý. Ve 25. minutě měl šanci zvýšit Filip, jenže neuspěl. Domácí pak nevyužili další početní výhodu a nedlouho po jejím skončení snížil Kollár. Vyrovnání měl ve 36. minutě na holi Zohorna, ale Brízgala byl proti.

Třetí dvacetiminutovka přinesla už po 71 sekundách faul Smoleňáka, Brízgala ale uhájil branku před Ščotkou, Říčkou i Flekem. Ve 47. minutě měli Středočeši jedinečnou možnost získat zpět dvoubrankový náskok, neboť hráli 88 sekund pět na tři. Postava ale držel šance hostů na bodový zisk. Chytil Smoleňákovu teč i Tralmaksovu bombu z kruhu, v klasické početní výhodě si pak na Postavovi vylámali zuby i Pytlík a Jágr.

V 54. minutě Brízgala vychytal Fleka. V závěru pak Jarůšek nejprve nezamířil přesně, ale v 59. minutě Pytlík obral o kotouč Ďalogu a v koncovce proti Postavovi vystřihl velkou parádu, když akci zakončil s hokejkou mezi nohama. Dokonale zvládnutou fintou oslavil nejen dnešní svátek, ale i středeční třiadvacáté narozeniny. Jihomoravané to pak ještě zkusili bez gólmana, ale definitivně rozhodl Smoleňák.

Z V R P Skóre B

Dynamo s Červenkovým gólem porazilo Bruslaře

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:25. T. Zohorna, 06:08. Červenka, 28:54. Čerešňák, 47:09. Hájek, 49:43. Kaut Hosté: 20:42. Čajka, 28:41. Lakatoš Sestavy Domácí: Vomáčka (Will) – Hájek, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, D. Musil, Houdek – Smejkal, Červenka (C), Kaut – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Rákos, Herčík. Hosté: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), Čech, Havlín, Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Doležal – Junttila, Čajka, Lakatoš – Buchtele, Hradec, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát. Rozhodčí Pražák, Zeliska – Frodl, Štěpánek Stadion Enteria arena, Pardubice

Litvínov naplno bodoval na severu Čech

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:52. Faško-Rudáš, 18:51. Faško-Rudáš Hosté: 09:01. McIsaac, 19:33. Hlava, 24:21. McIsaac, 35:35. Sandberg Sestavy Domácí: Král (Kváča) – Ivan, Krutil, Aubrecht, Melancon, Derner (A), Galvas, Petrovický – Ryšavý, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Musil, Lantoši – Kelly Klíma, Jansa, Thomas – Zachar, Vlach (A), Handl – Peterek. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Baláž, Zeman, McIsaac, Polášek, Husinecký – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Pekař – Čech, Jícha, Havelka. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Kajínek, Ondráček Stadion Home Credit Arena, Liberec

Moravskoslezské derby pro Vítkovice v prodloužení

I když se čekání na vedoucí gól protáhlo na dlouhých 40 minut, první derby v sezoně nabídlo zajímavý zápas, ve kterém nechyběly šance. Domácí mohli jít rychle do vedení. Mazanec vyrazil střelu od modré čáy jen před sebe, na Bambulu zívala poloodkrytá brána, ale puk skončil na zadním plexiskle.

Třinec se první velké příležitosti dočkal až v poslední minutě první části. Hrehorčák uháněl sám na Klimeše, ale když se chystal zakončit, obětavým skokem mu zezadu vypíchl puk Košťálek.

I ve druhé třetině měl hokej spád a tempo, jen gól se ne a ne urodit. Stoprocentní šanci měl ve 30. minutě po vítkovické chybě na vlastní modré čáře Kurovský, který byl úplně sám před gólmanem, ale Klimeš bravurně zlikvidoval jeho bekhendový blafák i následnou Ciencialovu dorážku. Snad ještě větší možnost na skórování měl v 38. minutě Roberts Bukarts, z dorážky už mu stačilo jen zasunout puk z brankoviště do prázdné brány, ale kotouč skončil vedle.

Nakonec Mazancovou kouzlo v přesilovce odčaroval Abdul, který v čase 39:05 rychlým zápěstím z osy hřiště zavěsil pod horní tyčku.

Vítězný gól to nebyl. Hosté v třetím dějství přežili Kalusův nebezpečný únik v oslabení a v 52. minutě vyšachovali obranu a Čacho u tyčky uklidil za Klimešova záda Hrehorčákovu přihrávku.

Vítkovice definitivně zápas získaly v prodloužení. Nic neřešící Hudáčkův faul v útočném pásmu vyústil v přesilovku čtyři na tři, kterou proměnil Nellis.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:05. Abdul, 61:28. Nellis Hosté: 51:59. Čacho Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Marcel, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Bialy – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Kalus (A), Claireaux, Lednický – Hašek. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin (A), Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek, Mrtka – Daňo, Cienciala, Hudáček – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Teplý, Roman, Addamo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Sikora. Rozhodčí A. Jeřábek, P. Obadal – V. Lederer, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 6 528 diváků

Energie předvedla excelentní obrat

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:59. Jiskra, 27:57. Černoch, 37:18. O. Beránek, 54:20. O. Beránek, 58:08. Gríger, 58:55. O. Beránek Hosté: 20:50. McCormack, 21:50. Štohanzl, 23:06. Miškář Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Reunanen, Mikyska, D. Moravec, Jaks, Mamčics, Šalda, Plutnar – Gríger, Salsten, O. Beránek (A) – Jiskra (A), Černoch (C), O. Procházka – Čihař, Sapoušek, Kružík – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Bučko, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Mudrák, Š. Černý – Perret (A), Estephan, Batna – R. Pavlík, Miškář, Jergl – Dmowski, Tamáši, Šťastný – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Rozhodčí Cabák, Šindel – Šimánek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3260 diváků

Olomouc slaví první výhru, odnesl to Motor

Zkraje zápasu se k bekhendové střele protáhl domácí Káňa, Strmeň byl pozorný. Motor pak nevyužil přečíslení dvou proti jednomu a velkou šanci volného Kubíka zastavil u pravé tyče klečící Machovský.

Do vedení šla po deseti minutách Olomouc, k brance se v ponechané výhodě probil Navrátil a kotouč zapadl do sítě. Následně zahrozil Kunc, jehož pokus stačil Strmeň vytěsnit před sebe. Při olomouckém náporu v útočném pásmu si poradil s další střelou od Navrátila.

V úvodu druhé třetiny si do šance najel Kohout, proti hostujícímu brankáři ale neuspěl. České Budějovice srovnaly v přesilovce. Machovskému po nepřesné rozehrávce nejprve pomohla tyč a vzápětí se prosadil Kondelík.

Po vyloučení Musila hráli Jihočeši druhou početní převahu, při ní však inkasovali. Strmeň nestačil na zakončení Kohouta letící na stranu vyrážečky. Olomouc měla poté k dispozici minutu a 17 sekund přesilovky pět na tři, tu nicméně nevyužila.

Ve třetí části ujeli do přečíslení Navrátil s Fridrichem a prvně jmenovaný nastřelil pravou tyč budějovické brány. Pro změnu mezi hostujícími obránci se naskytl prostor Pláškovi. Strmeň musel zasahovat koncem betonu.

Volný před brankou se pak objevil Navrátil, velkou možnost ale neproměnil. Na druhé straně se předvedl Machovský, který vyrazil Kašlíkovu teč z bezprostřední blízkosti. Motor necelé tři minuty před koncem sáhl ke hře bez brankáře, při ní však jen pečetil olomouckou výhru druhým gólem v zápase Kohout.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:14. Navrátil, 31:07. Kohout, 59:31. Kohout Hosté: 21:45. Kondelík Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Rutar, Sirota, Řezníček, Škůrek – Káňa (A), Kusko, Kohout – Fridrich, Nahodil (A), Navrátil – Kunc, P. Musil, Orsava – Plášek, Anděl, Ministr. Hosté: Strmeň (Klouček) – Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Reilly, Pýcha, Kubíček, Cibulka – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – Kovařčík, Pech (A), Olesen – Kubík, Přikryl, M. Beránek – Kašlík, Koláček, Valský. Rozhodčí Šír, Hradil – Hlavatý, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4025 diváků