Motoru se vrátil bek, chystal se s Bruins. Proč nevyšel steak se Zachou?

Na začátku týdne přivítali v Českých Budějovicích neokoukanou, ale i tak známou tvář. Motoru se po třech sezonách strávených v kanadské juniorce (QMJHL) vrátil odchovanec Tomáš Cibulka. Dvacetiletý obránce, který hned po příchodu dostává v Motoru prostor, ještě před návratem do mateřského klubu stihl absolvovat náročný kemp hokejistů Bostonu. „Od samého začátku jsme podstupovali testy, kde kontrolovali úplně všechno. Až mě to samotného překvapilo,“ řekl novinářům po utkání se Spartou (0:4). Během přípravy s Bruins se stihl setkat s Čechy Davidem Pastrňákem i Pavlem Zachou. Seznámil se také s Bradem Marchandem.

Nastartovat Motor při své domácí premiéře proti Spartě se mladé posile Jihočechů nepodařilo. Už nyní je ale patrné, že se Tomáš Cibulka čím dál víc začleňuje do budějovické defenzivy. Na sedmého beka je čas na ledě přes 17 minut (17:33) opravdu solidní. „Už teď můžu říct, že ten kluk bude mít velkou budoucnost,“ prohlásil kouč Ladislav Čihák na tiskové konferenci o bronzovém medailistovi z posledního mistrovství světa dvacítek.

Jste odchovancem Motoru. Byly po konci za mořem ve hře také jiné týmy?

„Bylo tomu tak. Rozhodlo, že jsem čtyři roky nebyl doma v Budějovicích, chtěl jsem si užít rodinu. Znal jsem trenéry, hráče. Byl jsem s trenéry předběžně domluvený, že bych zakotvil právě tady. Pro mě vyhrál domov.“

Neozval se také Liberec, kde jste působil v mládeži?

„Ozval se. Ptali se, jaký mám plán. Řekl jsem jim, že chci do Motoru. Celé léto jsem byl v domnění, že se nevrátím. Prioritou pro mě byla farma Bostonu a udělat parádní kemp. Myslím, že se mi fakt povedl. Po domluvě s Bostonem jsme se domluvili, že bude dobré jít hrát profesionální hokej někam jinam.“

Laso ze zahraničí nepřišlo?

„Naskytla se mi nabídka z Finska, ale s agentem jsme se shodli, že bude lepší jít někam, kde to znám.“

Působil jste v juniorské QMJHL. Kdysi tam hrál i Lukáš Sedlák, který vyniká v rychlosti. Bere se tam zřetel zejména na ni, kterou jste v utkání ukázal?

„Určitě. Bez bruslení, zejména na malém hřišti, to nejde. Vše se stane ze sekundy na sekundu a musíte rychle reagovat. Být bruslivý je jedním z důležitých aspektů, ve kterém je zapotřebí vynikat.“

Ještě před návrat jste se zúčastnil kempu Bostonu. Jaký byl váš program u Bruins?

„Strávil jsem tam dva a půl týdne, absolvoval jsem nováčkovský kemp. Přiletěl jsem o trošku dříve a měl jsem šanci si zatrénovat s hlavním týmem. Obrovská zkušenost. Od samého začátku jsme podstupovali testy, kde kontrolují úplně všechno. Až mě to samotného překvapilo. Proběhly dva tréninky. Poté jsme odjížděli do Buffala, kde jsme odehráli tři utkání, čímž kemp skončil. Ještě jsem se vracel na dva, tři dny do Bostonu, do hlavního kempu. Minulý pátek jsem přiletěl do Česka, v sobotu jsem už trénoval s Motorem. V neděli jsem viděl zápas proti Pardubicím (6:1) a podepsal jsem smlouvu. Bylo to dost rychlé.“

Potkal jste se s Davidem Pastrňákem?

„Ano. První den kempu jsme si báječně popovídali. Je skvělý člověk, plný energie. To samé Pavel Zacha, říkal, že zajdeme na steak. Bohužel jsem tam nebyl dost dlouho, a nevyšlo to. Oba jsou parádní, zajímali se, snažili se mi pomoct, což ale celkově platí o všech hráčích, kteří tam byli.“

A byl tam i bourák Brad Marchand?

„Ano. Musím říct, že je to moc příjemný člověk i mimo led. Seznámili jsme se v posilovně. Procházel jsem dveřmi, on tam stál, hned jsme si plácli.“

Váš příběh trochu připomíná ten Jáchyma Kondelíka, který minulou sezonu zakončil titulem mistra světa. Napodobit ho by asi nebylo špatné, že?

„Máte pravdu. (úsměv) Nevím, co bude za rok, za dva. Snažím se co nejlépe odehrát sezonu v Motoru.“

Kanada mě naučila, že je potřeba přitvrdit

Proti Spartě jste měli dobrý začátek, pak vás ale začala přehrávat. Čím to bylo?

„Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Start byl ideální. Hráli jsme, co jsme chtěli. Poté jsme se nechali trošku uchlácholit. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Sparta má výborný tým, přestali jsme hrát jednoduše.“

V polovině první třetiny jste byli střelecky aktivnější, nakonec vás ale soupeř ještě stihl přestřílet. Ve druhé části hry jste zaměstnali brankáře Kořenáře jen jednou. Čím si to vysvětlujete?

„Druhou třetinu jsme nezačali až tak špatně, jen jsme neměli dostatek střel. Často jsme byli usazeni v jejich pásmu, ale střely nepřicházely.“

Proč vás Sparta najednou tak zatlačila?

„Přestali jsme hrát do těla. V jednom střídání v první části ukázali svoji sílu a pak se to s námi vezlo. Je to škoda. Myslím, že jsme na ně měli.“

Mají mimo sestavu pět beků, ve výsledku jejich marodka je rozsáhlá. Nemohla vás tahle skutečnost takříkajíc svázat?

„Vůbec. Věděli jsme, že hrají s mladými obránci, a že na ně musíme vyvinout tlak. Oni jsou sice zkušení a dokážou si s mnoha věcmi poradit, ale nedařilo se nám.“

Byl jste druhým nejvíce vytěžovaným zadákem týmu, a to hned ve druhém zápase v extralize. Máte od trenéra Čiháka příslib, že vám poskytne hodně času na ledě?

„Nejsme nijak domluveni. Když se vám nedaří, na ledě moc dlouho nebudete. Snažím se odvádět maximum. Trenéři mi zatím důvěřují, vážím si šance od nich."

Na sedmého beka je přes sedmnáct minut slušná porce času, že ano?

„Určitě, jsem za to moc rád.“

Čekal jste, že dostanete takový ice time?

„Doufal jsem v to. V létě jsem tady trénoval, věděl jsem, do čeho jdu. Když jsem se rozhodoval, kam půjdu, bylo mi řečeno, že tady prostor dostanu.“

V utkání jste tvrdě srazil sparťana Ondřeje Hrabíka. Je tohle váš styl hry?

„Myslím, že spíše naopak. Není to něco, čím bych se nějak prezentoval. Kanada mě ale naučila, že je potřeba přitvrdit. Ať jste hráč jakéhokoliv typu, do těla se hrát musí.“

V Budějovicích jste hrál poprvé před zaplněnou arénou. Jaké to bylo?

„Bylo to parádní. Fanoušci v Budějovicích jsou úžasní. Když jsem se tady chodil dívat na zápasy jako malý kluk, bylo to neskutečné. A hrát před nimi je skvělé.“

Máte za sebou dva duely v extralize. Jak na vás zatím působí?

„V porovnání s Kanadou je to obrovský rozdíl. Je tu větší hřiště, není to tak rychlé. Jsou tady ale zkušenější a silnější hráči.“

