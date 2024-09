Rachůnkova hořká premiéra. Musíme získat sebevědomí, říká útočník

Začali jste dobře, ale od druhé třetiny a hlavně ve třetí to byla bída. Proč?

„Půlku zápasu jsme hráli celkem dobře. Měli jsme šance, byli jsme v tlaku. Olomouc pak dala gól a to nám trošku vzalo vítr z plachet. Už jsme to tlačili do kopce. Když takto získáme vedení a soupeř srovná, nesmí nás to položit a hrát pořád stejně dál.“

Rozhodli dvě neproměněné přesilovky ve druhé části?

„Musíme si přesilovkami víc pomáhat. Chceme být nebezpeční z obou stran, ať nechodí střely jen od jednoho hráče. Měli jsme nějaké absence, nebylo moc času to pořádně natrénovat. Hráči se vrací po zranění, ale musí se to vylepšit. Olomouc je nepříjemná v každém utkání. I když ji porazíte, není to zadarmo. Oni dělali správně ty jednoduché věci a pak byli lepší.“

Jedním z těch, co se vrací po zranění, jste vy. Nebyla pauza delší, než jste původně čekal?

„Charakter zranění nebyl pro mě první tohoto rázu. Konkrétně to nebudu komentovat. Musel jsem si dávat větší pozor. Mohlo to být i na výrazně delší dobu. Jsme rád, že jsem se mohl vrátit poměrně brzy. Měsíc jsem nehrál, v přípravě jsem stihl asi jen dva zápasy. Byl jsem do toho hozený a musím se s tím poprat.“

Prohráli jste předtím i v Kladně. Teď to chce zabrat, co?

„Samozřejmě. Ale máme zkušený tým, musíme si pomoct a jet do Plzně jednoznačně s úkolem vyhrát a překlopit to na naši stranu. Zatím se hodně nadřeme na góly. Až se to prolomí, začne to padat. Věřím, že to zvedneme.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE