Vítkovice přišly o desítky milionů. Duda se opřel do Komety, co Sparta?

Hokejová extraliga má za sebou první čtyři kola a hned je o čem povídat, co rozebírat. Aby ne, když někde mají plný počet 12 bodů a jinde jenom jeden. V Litvínově se usmívají, v Hradci Králové jsou nervózní. Ale na každé extraligové adrese něco řeší, nikde nejsou úplně v klidu. Vstup do dlouho očekávaného ročníku si žádá i důkladný rozbor a to v podání klasiky podcastu Zimák, kterou obsadili experti Radek Duda, Zbyněk Irgl a za iSport.cz Miroslav Horák.

Nejzajímavější sezona v extraligové historii? Právě tak se o rozběhnuté soutěži mluví. Hvězdné války, popisuje se. Podcast webu iSport.cz Zimák se pustil do první inventury, ale taky se ještě vrátil k nekonečnému dopingovému případu hráčů Mountfieldu. Ta skončila tresty pro tři hříšníky a dvoumilionovou pokutou pro klub za užití nepovolených látek během play off 2022.

Což pobouřilo zejména Zbyňka Irgla, mimochodem bývalého útočníka ostravského celku. „Hradec dostal pokutu, ale kdo Vítkovicím nahradí nebo vykompenzuje tu obrovskou ztrátu? Mohly hrát finále, prodaly by vstupenky na minimálně dvě finálová utkání, ale i kdyby skončily druhé, tak se jim bude úplně jinak jednat se sponzory než z pozice čtvrtého místa, jinak by se jim jednalo s novými hráči jako s případnými posilami. Zapsaly by se do klubové historie,“ zlobí se kvůli tomu, že ostravský celek byl na celém případu nejvíc bit.

Řeč se stočila na další špičkové tuzemské kluby včetně Komety. Radek Duda dal najevo svou dlouholetou nespokojenost s tím, jak brněnský tým funguje, jak na ledě vypadá, jací hráči v něm působí. Což poukazuje na příkladu Kristiána Pospíšila. „Ten hráč je úplně frustrovanej,“ všímá si. Pokračuje s tím, že se na herní projev Komety nedá dívat, o čemž si povídal i s fanoušky klubu při nedávném setkání. Dali mu za pravdu, nebo ne?

Naopak chválu logicky sklízí Litvínov či Kladno, speciální prostor samozřejmě dostane Jaromír Jágr a jeho vydařené výkony v rámci (údajné) rozlučkové sezony. Nezapomene se ani na nečekaně povedený rozjezd Mladé Boleslavi.

V zamčené části Zimáku experti rozeberou start Sparty a Pardubic. Zbyněk Irgl s Radkem Dudou si vezmou na paškál situaci z posledního vystoupení Dynama proti Mladé Boleslavi. Situaci, která nevzbudila na první dobrou velký rozruch, ovšem podle obou expertů a bývalých reprezentantů leccos vypovídá o nastavení pardubické kabiny. A oba v tom nevidí nic moc pozitivního.