Naštvaný Kváča: My a nedobytná tvrz? Spíš stánek s kávou. Takhle ne!

Nešlo o žádné kvákání, liberecký Petr Kváča se po porážce s Plzní (1:2p) zlobil a mračil. Nic nehrál. Bílí Tygři kopli do nové extraligové sezony váhavým krokem a musí rychle změnit směr, nebo se usadí v podpalubí. A odtud může vést hodně strastiplná cesta do míst, kam Pešánova jednotka patří. Liberecký gólman v pátek čapl 34 z 36 střel Indiánů. Dění na bojišti by slušel výsledek spíš 1:5, výkon 27letého gólmana neměl daleko k přívlastku spasitelský. Navrátilec ze švédské Rögle mluvil zaníceně, upřímně, nejspíš i se záměrem vyprovokovat kolegy spoluhráče k efektivnějšímu zápalu pro věc.

Po domácích porážkách s Vítkovicemi a Litvínovem máte první bod, ale ke spokojenosti daleko. Jak se vám to kouše?

„Co vám mám povídat? Máme jeden bod za tři zápasy doma. Má to být nedobytná tvrz, zatím je to tady stánek s kávou, aby si sem všichni přišli zahrát. Abych řekl pravdu, takhle se doma nebojuje. Musíme zabrat všichni, mnou počínaje. Prostě zabrat.“

S energickým Libercem si obvykle málokdo vychutnává hokej, kam se to podělo?

„Kdybych to věděl, tak tam sáhnu a všem to rozdám, abychom začali plnit, co máme. Nevím, kam se to podělo… Jestli jsme uspokojení? Přípravu jsme měli všelijakou, ale pohyb tam byl. Vytratily se nám všechny detaily, na kterých má naše hra stát. Aspoň já to tak vnímal zezadu. Nevím, jak to viděli ostatní, ale takový byl můj pocit. Ale já jsem od toho, abych chytal góly. Bohužel jsem dostal dva, tak jsme prohráli.“

Akorát, že bez vašeho výkonu byste neměli ani bod. Hřeje vás částečně dobrý pocit z vlastního příspěvku?

„Jó, je to sice hezký, ale doma chcete tři body a vyhrávat! Tohle ne.“

Navíc jedete sérii čtyř domácích vystoupení v řadě, což je v případě horších výkonů spíš přítěž. Nebo jak to vnímáte?

„Není to úplně… Takhle, abych řekl pravdu, z tohohle se vykopeme jen sami. Nikdo jiný nám nepomůže. Neudělají to za nás trenéři, neudělají to za nás diváci. Fanoušci nás podporují a můžeme je využít, ale na ledě to musíme odmakat sami. Jeden chlap vedle druhého musí jít do války, nasadit si montérky, jak se vždycky říká. Šlapat! Nic jiného nás z toho nedostane, a musíme se z toho dostat. Můžeme se tady chlácholit, že do play off postupuje dvanáct týmů, ale vy chcete být už ve čtvrtfinále, vybojovat si ho. Základní část se pak dotahuje fakt strašně těžko. Proto potřebujete dělat doma body a venku je krást. Musíme se sebrat, vyspat se, program je náročný. A jedeme dál.“

Plzeň pořádala ofenzivní rejdy, ani na chvíli jste si nemohl oddychnout, vyždímal vás zápas?

„Asi každý je po své práci vyždímanej. Je to náročný, to si řekněme na rovinu. Ale proto máme nějaký ten den na regeneraci. Od toho jsem profík, abych s tím uměl pracovat.“

Jak vám zní, že v předchozích utkáních Plzeň přes obranu Sparty a Boleslavi vyprodukovala celkem 28 střel a jen proti Liberci 36?

„Vůbec nevím, že měli předtím ´tolik´ střel. Možná to ale o něčem vypovídá. Statistika je sice nudná věc, já ji nemám rád, protože v zápase rozhoduje spousta jiných faktorů, ale nějaké věci se dají vytáhnout. Asi to mluví za vše. Já se ale chci soustředit sám na sebe. Moje práce je vzadu a pomáhat týmu. Viděl bych to tak, že musíme bojovat, přidat ještě víc bojovnosti. Musíme být doma víc zarputilí, protože tohle je náš hrad, tohle nemůže být stánek s tou kávou, ke kterému každý přijde, vezme si kafe a jde domů. To prostě ne! Musí se z toho stát nedobytný hrad a o tohle my musíme bojovat. To je jediné, co bych k tomu řekl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:07. Derner Hosté: 00:31. Söderlund, 61:25. Rubins Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner (A), Petrovický, Aubrecht, Krutil – Faško-Rudáš, Filippi (C), Thomas – Flynn, A. Musil, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Zachar, Vlach (A), Handl. Hosté: Hrenák (Malík) – Rubins (A), Zámorský, Malák, Merežko, Kvasnička, Dujsík, Piskáček – Söderlund, Lalancette, Lev (A) – Archambault, Mertl, Holešinský – Schleiss (C), Klepiš, Simon – Mužík, Urban, Matýs. Rozhodčí Pražák, Barek – Frodl, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec