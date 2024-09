Liberec se dál souží, Plzeň měla brát pod Ještědem tři body. Ale…

Minule proti Spartě napočítali Plzni pouhých 13 střel na branku, kolo předtím jich v Boleslavi vypálila 15. Nebylo divu, že oba duely Západočeši prohráli, byť Bruslařům vzali aspoň bod. V Liberci to v pátek byla konečně podívaná i s odpovídající palbou (36 ran), jenže ta koncovka… Procházet lepším obdobím a víc si věřit, Indiáni museli odvézt všechny body a navíc s velkým rozdílem ve skóre. Takhle berou dva body po výhře 2:1 v prodloužení a doufají, že se odrazí do lepší budoucnosti.

Jandačovi hoši pod Ještědem málem umřeli na žalostnou finální fázi, po první třetině mohli pod Ještědem vést klidně 3:0 a v dalším průběhu 6:0. Fakt. Mraky dobrých šancí, hromada střel, spousta tlaku v ofenzivní třetině a svírání nervózního soka v kleštích, ale nic adekvátního z toho. Petr Kváča se překonával, v mnoha dalších případech hosté ohrožovali plexisklo za bránou.

Ale i to je posun. Jak bylo zmíněno, v předchozích partiích byla každá střela na soupeřovu klec svátkem. „Musíme s pokorou vzít dva body, i když jsme měli šance na tři… Ale víme, že nás koncovka trápí, takže i za dva jsme rádi. Musíme pokračovat v práci a jít dál. Sebrali jsme dva body, že by se však v naší hře něco rapidně změnilo a zlepšilo, to určitě ne,“ zůstává pevně na zemi klíčový muž týmu Petr Zámorský.

Hosté vedli už ve 31. sekundě díky Timu Söderlundovi, zrovna on potřeboval probudit a střelecky procitnout. Následoval seriál zahozených či zpacifikovaných gólovek. „Myslím, že s Libercem už jsme měli lepší šance než v předchozích utkáních, ale s naší koncovkou asi souvisí ten neklid na holích. Na tom musíme dál pracovat,“ uvědomuje si Zámorský.

Na Tygry se prvně pískalo už ve 12. minutě, podobně jako hráči, byli zaražení i diváci. V obou případech z toho, co se děje na ledě. Postupem času přece jen vzrostla podpora v aréně, kde kotel fandil neúnavně, ale většina lidí se dívala. A trpěla.

Ale nakonec kvůli tomu, že Západočeši lajdačili v koncovce, mohli to být domácí, kdo urve vítězství. I to se stává. Tlačíte a směje se oponent. „Určitě jsme na to mysleli, protože Liberec je velice kvalitní tým, má dopředu sílu, ale taky se asi s něčím potýkají, takže jim toho nespadlo víc. Dobře pro nás…“ pousmál se Zámorský pár minut poté, co v prodloužení z brejku rozhodl Kristans Rubins.

Plzeň podruhé v nové sezoně vyhrála, potřetí bodovala, ale doposud nepoznala pocit z plnotučného zisku. Už je na čase, výjezd do Liberce je příslibem. Evidentně v kabině pomohly schůzky a debaty na téma, jak vyprodukovat více palby. Aby vzrostla šance, že něco kápne. „Měli jsme mítinky ohledně střelby, ten poslední počet byl velice zlý, předtím obdobně. Vyloženě jsme si řekli, že na to půjdeme v Liberci jednoduše, že se budeme tlačit do brány a něco tam spadne,“ řekl k tomu Petr Zámorský.

Jeden z trenérů Jiří Veber netajil úlevu. „Za dva body jsme šťastní. Můžeme si říkat, co chceme, ale nervozita na hráčích je znát. Nikdo nebyl spokojený, začátek sezony z naší strany nebyl ideální. Potřebovali jsme se už z něčeho odrazit. Měli jsme víc šancí, ale pořád to bylo hratelné na obě strany, proto jsem hrozně rád, že jsme získali aspoň dva body,“ poznamenal.

Když ho slyšel protějšek Filip Pešán, trochu hořce se pousmál. „Já myslel, že Jirka mluvil o našem týmu, když zmiňoval nervózní hráče,“ mrknul na kolegu a pokračoval: „Že neuhrávali dobré výsledky, to bych mohl zopakovat za nás. Jsme nervózní, tím pádem přemotivovaní, nedisciplinovaní a podle toho vypadají výsledky. Musím říci, že Plzeň byla po většinu zápasu lepší. My jsme po prvním šíleném střídání a šílené první třetině upadli do letargie, pak jsme se trošku vyrovnali, přesto byla Plzeň dál nebezpečnější a jen vynikající Petr Kváča nám dával šanci bodovat,“ zhodnotil třetí domácí porážku sezony.

