Emoce bossů: Jágr šíleně zuřil, pak si oddychl… Syrovátko šel do kabiny

Haló, kde jste, výhry? A co góly? Hokejový Liberec ve své aréně hlásí vážné potíže. Z Bílých Tygrů nejsou dravé šelmy, z nichž jde strach. V úvodu sezony se proměnili v neškodná koťátka, která z možných dvanácti domácích bodů ulovila jenom dva… Mají čtyři prohry. Naposledy Liberec sice na poslední chvíli zachránil remízu, ale potom prohrál s Kladnem po nájezdech 2:3. Klubový šéf Petr Syrovátko zašel po zápase do kabiny. Majitel Rytířů Jaromír Jágr zase řádil po gólu na 2:2.

Kdo ho sledoval zblízka, musel si říct: On se dokáže takhle rozčílit, jo?

Ano, dokáže. Jaromír Jágr , který za Kladno odehrál i šestý zápas v sezoně, se na střídačce šíleně rozčílil. Nadával, potom mrsknul hokejkou. To jako reakce na to, že domácí Liberec v čase 58:14 trefil po skrumáži vyrovnávací gól na 2:2.

„To nás mrzí, protože takhle v závěru už jsme přišli o body v Litvínově i v Hradci,“ vysvětloval kouč David Čermák.

Jeho protějšek, Filip Pešán, si vzal ještě deset sekund před koncem základní hrací doby oddychový čas. A maloval poslední pokyny. Hosté, i když během zápasu měli při vhazování problémy, tentokrát to klíčové zvládli, takže remízu ještě ubránili.

Žádná další pohroma nepřišla. Stejně jako v prodloužení. V něm to byl pořádný cvrkot. Hlavně hosté se snažili, nebylo na nich znát, že by byli po srovnání přepadlí. Jágr do prodloužení nenaskočil, už tradičně, hra tři na tři plná bruslení není pro něj. Takže seděl úplně na kraji střídačky, chvílemi ani nesledoval dění na ploše, pohled měl zabodnutý do země.

Vnitřně si moc přál, aby to jeho Rytíři zvládli. Což se jim podařilo v nájezdech, hostující brankář Štěpán Lukeš nepustil ani gól! Za Kladno se naopak prosadil italsko-kanadský obránce Phil Pietroniro, jako jediný ze všech, takže nakonec vítězná melodie zněla z kabiny hostů.

„Chytal výborně, hrozně nás podržel. Je super mít takhle dva skvělé brankáře,“ reagoval obránce Jiří Ticháček, jenž otevřel skóre, čímž si připsal první bod v sezoně. A ulevilo se mu.

Když o tom mluvil s novináři, do prostoru domácí kabiny zavítal prezident Petr Syrovátko. Není divu. Liberec prožívá nevydařený vstup do sezony, ze šesti zápasů vyhrál pouze dva, za tři body jediný. Navíc doma čtyřikrát prohrál.

Což si žádá i inspekci přímo od nejvyššího šéfa. „Prezident klubu v kabině nic neříkal. A za námi realizačním týmem chodí v podstatě každý domácí zápas,“ nedělal z toho vědu asistent Boris Žabka.

A vládne podle něj v kabině Bílých Tygrů nervozita? „Samozřejmě není příjemné, když nedokážeme využít domácí prostředí. Musíme s tím něco udělat,“ hlásí někdejší obránce, jenž za klub promluvil na tiskové konferenci.

Liberec v domácím prostředí prohrál všechny tři poslední domácí zápasy. S Libercem (2:4), potom po prodloužení s Plzní (1:2), teď po nájezdech s Kladnem (2:3). Předtím ve druhém kole nestačil na Vítkovice (2:4).

Sečteno a podtrženo: Čtyři zápasy, čtyři porážky, jenom dva body.

Domácí nespasil ani návrat důležitého útočníka Michala Bulíře, jenž šel do akce po půl roce, naposledy hrál v březnu. Pak se kurýroval po zranění. Odehrál slušnou partii, dostal se i do vyložené šance, při níž už fanoušci chtěli zařvat: Gól! „Bohužel jsem tu gólovku neproměnil,“ smutnil Bulíř, který nedal ani poslední nájezd.

Byl ve složité situaci. Musel skórovat. Zkoušel najít prostor u vyrážečky, ale marně. Pomalu tedy odjel ke střídačce, která musela vstřebat další domácí porážku. „Chybí nám špinavé góly a větší důraz před brankou. Musíme se chytit tvrdou prací,“ nabádá kouč Žabka.

Kladno sice lituje ztráty vedení, ale výhra v Liberci jenom potvrdila, že v sezoně chce smazat nálepku barážový klub. Už to není takový otloukánek.

„Doufám, že si budujeme nějaký respekt. Jenže i minulé roky jsme začali dobře, ale pak to šlo hodně z kopce dolů. Musíme navázat na výkony a sbírat bod po bodu,“ nabádá Ticháček.

Motory naopak už nutně potřebují nastartovat uvadlí Tygři.

